道枝駿佑×生見愛瑠『君が最後に遺した歌』“ココロが大きく動く”ビジュアル解禁 TOHOシネマズ大井町とSPコラボ
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が初の単独主演、初共演となる生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）が、3月28日に開業するTOHOシネマズ大井町とスペシャルコラボレーションを実施することが決定し、“ココロが大きく動く”世界観を表現した撮り下ろしビジュアルが解禁された。
【動画】道枝駿佑＆生見愛瑠が映画デート…スペシャルコラボムービー
今回のコラボレーションでは、三木孝浩監督が撮影立ち合いのもと、道枝と生見がそれぞれ、本作の春人と綾音として撮り下ろしされたコラボビジュアルを制作。実写映画作品自体が新たに開業するTOHOシネマズの劇場とコラボし、出演キャストによる撮り下ろしビジュアル・映像を制作するのは、史上初めてのこと。
本作が描く繊細で美しい“ココロが大きく動く”ラブストーリーの世界観が、最新鋭のシアターでの映画鑑賞体験と掛け合わさることで、“ココロが大きく動く場所”としての「TOHOシネマズ 大井町」の魅力を最大限引き出して届ける。
また、本作とコラボした「TOHOシネマズ 大井町」開業告知ポスター＆リーフレットを、全国のTOHOシネマズで展開。また、劇中の春人（道枝）と綾音（生見）が、もしも映画館でデートをしていたら。そんな“IFストーリー”の世界観で撮影された15秒のスペシャル映像を、全国のTOHOシネマズの幕間にて期間限定で上映する。さらに、首都圏エリア各所にて、道枝（春人役）、生見（綾音役）として撮り下ろしされたビジュアルを使用した交通広告なども展開することが決定した。
【全国のTOHOシネマズ劇場にて展開】
TOHOシネマズ 大井町 開業告知ポスター＆リーフレット
映画鑑賞で体験できる“喜び”や“感動”、“興奮”といった多彩な感情を最大限に引き出す「TOHOシネマズ 大井町」の魅力を、道枝駿佑と生見愛瑠の表情で表現。
その世界観を凝縮した撮り下ろしビジュアルを使用したポスターおよびリーフレットを、全国のTOHOシネマズにて展開する。
展開期間：2月6日（金）各劇場オープン時〜3月29日（日）
※リーフレットはおひとり様2枚までの制限を設けている。
※リーフレットは各店舗なくなり次第配布終了となる。
【全国のTOHOシネマズ劇場幕間にて上映】
TOHOシネマズ 大井町 開業告知映像
映画『君が最後に遺した歌』劇中の春人（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）が、もしも映画館でデートをしていたら。そんな“IFストーリー”の世界観で撮影された15秒のスペシャル映像を、全国のTOHOシネマズの幕間にて、期間限定で上映する。まるで映画のワンシーンのようなスペシャル映像を大画面で楽しめる。
幕間上映期間：2月13日（金）〜3月26日（木）
【大型交通広告掲出】
道枝駿佑、生見愛瑠の撮り下ろしビジュアルを使用した交通広告を首都圏エリア各所にて展開する。ポスターやリーフレットと同様に、“ココロが大きく動く”映画鑑賞体験を、二人の表情で表現。掲出場所の詳細は、後日映画公式サイトに掲載予定。
掲出期間：2026年3月予定
