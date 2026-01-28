石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。

1月1日で、能登半島地震発生から2年が経ちました。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第19回目です。

※記事の内容は、2025年12月から2026年1月中旬のものです。

輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地である珠洲市と隣り合っています。1956年に輪島市に編入されるまで、町野町は、単独の町として存在していました。

公費解体の完了

1/15の知事記者会見で、公費解体の進捗状況が公表されました。

2025年12月末時点で、別管理建物を除いた申請棟数 4万2385棟について、全ての解体が完了しています。対象となった建物は、罹災証明書又は被災証明書で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された建物であり、そのうち公費解体の申請がなされた建物です。

2026年1月現在でも、解体されずに残されている建物もありますが、所有者が不明であるなどの様々な事情で公費解体の申請がなされていない背景があることも、知っていただきたいと思います。

町野町でも、非常に多くの建物が解体され、また、レッドゾーンにあたるエリアでは新たに建物を建設することができないことから、再建は決して容易ではありませんが、それでも、新築の家が建てられてはじめていることにも目を向けて頂き、復興へ進み始めた能登のみなさまの背中を押していただけたら、とても有り難く思います。

輪島消防署町野分署の解体

能登半島地震と奥能登豪雨の被害により解体されることになった、輪島消防署町野分署消防庁舎の解体が始まりました。

消防業務については、地元消防団である町野分団のご協力を受けて車庫を借用し、地域の火災・救助・救急に継続して対応してくださっています。

「かつて家電販売、ゲーセンも」もとやスーパー旧電器部の解体

1/10、もとやスーパーさんの旧電器部の建物の解体日が決定し、翌週から解体作業がはじまりました。

年末にかけて、地元の方々やボランティアさんたちの力をお借りして、粟蔵地区の若連中のキリコや支援物資などを運び出し、少しずつ準備が進められており、解体前に最後のお別れや感謝の言葉が聞かれました。

かつて「電遊館」として町野町のみなさまに親しまれていたこの建物は、家電製品、ゲームセンター、おもちゃ屋と、様々な商品が取り扱われていた建物で、その2階は本谷社長一家の自宅でもありました。

能登半島地震で全壊の判定を受けながらも、ボランティアの方々や町野町を訪れてくれた有名人の方々が集まり、炊き出しや住民のためのイベントが行われ、奥能登豪雨の後は、支援物資の受け入れ拠点としての役割を担ってくださった場所です。

最大震度7という未曾有の大地震と浸水2mの水害という甚大な被害を1年のうちに2度受けた粟蔵地区で、町野町の未来を繋いでくれた住民の心の拠点でした。

50年間の役目を終えて解体が進むことで、町野町の景色がまた変わっていきますが、本谷社長の未来へ向けた挑戦は続いていきます。

「被災過疎地に “防災×観光”の 拠点をつくりたい」という思いで立ち上げられたもとやスーパーさんのクラウドファンディングは、たくさんの方々からのご支援・応援を受けて目標金額の500万円を達成しました。ネクストゴールとなる1,000万円への挑戦は、１/31まで行われています。

復旧復興の拠点であり、町野町の未来を担う覚悟を背負うもとやスーパーさんに、再び多くの人たちが集い、笑顔が溢れる場所となること、それは町野町の未来への希望になっています。

町野町仮設商店街「まちのテラス」

2025年の12/12にプレオープンした奥野百貨店さんに続き、12/24には、和菓子店の吉野屋さんが、翌12/25には旅館業を営んでいた藤六さんが「ごはんとお酒藤六」としてまちのテラスでのプレオープンの日を迎えました。もう1店舗となる、米粉ベーグルの「こめとわとベーグル」さんのオープンは、3月を予定しています。

プレオープンから約1か月、藤六さんと吉野屋さんにお話をお伺いいたしました。

藤六さん「この復興商店街を『まちのテラス』と名付けたのですが、色々な意味があります。まちのテラスは『まちのを照らす』と言う意味も含めて、仮設商店街に入る4軒のお店で話し合って決めました。『お買い物をする・しないは別として、皆さんが気兼ねなく集まれる、一服出来る場所になればいいなぁ』という思いで、オープンしました。食という面で、これからも地域の皆さんのために何か出来たらと思っております」

吉野屋さん「『2年ぶりに吉野屋さんのお菓子が食べれて嬉しい！』、『待ってたよ！』、そんな言葉を地元住民さんから言われて、本当に再開してよかったと思います。これからも地元の方に喜ばれるようなお菓子作りをしていきたいです！」

また、町野町の方々からも、「吉野屋の美味しいあんこがまた食べられて嬉しい」、「最近はみかん大福がお気に入りです。再開が本当に嬉しく、有り難いです」、「またいつでも買えると思ったら安心する」、「藤六の手作り弁当の味が懐かしい」、「吉野屋のケーキも食べたかったけれど、和菓子だけでも十分嬉しい」と、営業再開を喜ぶ声や、今後の期待が寄せられています。

町野町、近隣の珠洲市や能登町だけでなく、遠方からお買い物やお食事に訪れてくださる方を、SNSでもお見かけするようになり、私自身、小さい頃からのお馴染みのお店が戻ってきてくださったことを、本当に有り難く思っております。

仮設商店街「まちのテラス」の各店舗の営業時間は下記のとおりです（1/26時点）。

奥野百貨店 10:00〜17:00 定休日：祝日、土、日曜日

吉野屋 9:00〜16:30 定休日：毎週日曜日、第2第4月曜日

藤六 11:00〜18:00（金・土は11:00〜21:00まで）

定休日：毎週月曜日、第2第4火曜日

雪の季節が過ぎ、春からは一層の賑わいが町野町に訪れることを楽しみに待っています。

復興へ希望の灯火を

1/17で阪神淡路大震災の発生から31年目の午前5時46分、兵庫県をはじめとする各地にて追悼行事が営まれ、黙祷が捧げられました。

追悼式が営まれた神戸市の東遊園地にあるガス灯「希望の灯り」、その分灯がたくさんのみなさまのご支援により、2月、町野町の曽々木地区にある窓岩ポケットパークに設置されることとなりました。国内外で設置されている「希望の灯り」は、町野町で11か所目です。

「希望の灯り」の設置においては、クラウドファンディング終了後に物価高騰等の影響を受けて不足金が発生しましたが、看板設置費用は、曽々木地区自治会にて負担を頂けること、また、たくさんの方々から追加のご支援をいただけたお陰で、20万円ほどのご寄付が集まり、「希望の灯り」のガス灯を設置する小屋の建設費の不足分が賄えることとなりました。

曽々木地区自治会長さん「お名前やご連絡先がわかれば、ご寄付をくださった方に直接お写真を送ってお礼を言いたいのですが、存知あげないままで申し訳ございません。この場を借りて、改めて御礼を申し上げます。みなさまのお陰で、曽々木に『希望の灯り』をともすことができます。窓岩は、住民にとってとても大切なものです。能登全体が復興に向かう道しるべのようになればよいと、願っています」

1/28には設置工事が行われる予定で、阪神淡路大震災で犠牲になられた方々を悼むガス灯『1･17希望の灯り』から分灯を頂いた点灯式は、予定どおり2/1に執り行われます。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。