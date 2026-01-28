ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２８日、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が世界的人気グループ「ＢＴＳ」の同国での公演開催を追加するよう韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に書簡を送ったことを報じた。

ＢＴＳは３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックし、４月９日からワールドツアー開催を発表。メキシコでは、５月に首都メキシコ市で３日にわたる公演を予定。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。

番組では２６日の定例記者会見で「約１００万人の若者がチケットの購入を希望しています。でも１５万人分しかチケットがありません」と語り、「なので、もっと日数を増やしてほしいと韓国の李大統領に連絡をとりました」と語ったことを映像とともに紹介。回答はまだないという。

また同局の南後杏子アナウンサーは「メキシコではチケットの転売も起きていて、日本円でおよそ１６万円のＶＩＰ席が８２万円で転売されているようです」と伝えた。

これに水曜レギュラーの松丸友紀アナは「まさかの国のトップが動く事態になっているんですね」とコメント。そして「およそ５倍の価格で転売というのも問題ですし、他の国の大統領も続いていったら収拾つかなっちゃうんじゃないかなと思うと、落としどころをどうするのか気になります」と語った。