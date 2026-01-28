昨年の「Ｍ―１グランプリ２０２５」優勝の「たくろう」のきむらバンドと赤木裕が２７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。昨年８月に一般女性と結婚した赤木がプロポーズの瞬間を明かす一幕があった。

ＭＣの明石家さんまから「プロポーズはどんな感じやったん？」と聞かれた赤木は「プロポーズはディズニーランド」と照れながら返答。

すると、さんまに「全然、似合わへん。ディズニーランドに行ったら、あかん人やねんで」と言われたものの「入れてもらえたんで。ゲート、開いたんで」と反論した。

プロポーズの瞬間については「なんか最後、花火が上がったんで、指輪も持っていって。花火が一番盛り上がってるタイミングでいきたかったんですけど、なかなかできずに花火が終わっちゃって…」と振り返ると「（花火が）すごかったね〜、（の後に指輪の箱を開けて）これ、って」とジェスチャー入りで再現。

さんまに「お金がなかったから、いい指輪あげられなかったやろうな」と言われると「まあ…、悪くはない。それなりの…」と答えた。

お相手については「よく（舞台を）見に来てくれてた…」とファンの女性だったことを告白。すると、相方のきむらが「いつも来てくれてる子で、ずっと同棲してるのも知ってて。８月に結婚したのを知らなかったんです。ほんまに悲しくて泣きました」と口にした。

さんまに「なんで言わへんかったんや？ 相方に」と聞かれた赤木は「タイミングなくて」と答えたが、きむらに「毎日、会ってたよ！ ずっと一緒にいたよ！」とツッコまれていた。