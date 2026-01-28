バッキー、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で退場説を考察 ─ セバスチャン・スタンの『ザ・バットマン2』出演で

セバスチャン・スタン演じるウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズが、映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で退場するかもしれない？ オンラインにてファンやジャーナリストの推測が話題を呼んでいる。

バッキー・バーンズといえば、（MCU）の重要な一角を長らく担ってきたキャラクター。『キャプテン・アメリカ』シリーズ3部作や『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）を経て、「ファルコン＆ウィンター・ソルジャー」（2021）そして『サンダーボルツ*』（2025）と、その存在感は薄らぐどころかむしろ高まってきた。

“退場説”が浮上したきっかけは、スタンがDC映画『ザ・バットマン2（原題）』でヴィランのトゥーフェイス／ハービー・デント役を演じるとこと。『ザ・バットマン2』の撮影は2026年4月末～5月頭に、『ドゥームズデイ』に続く『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』の撮影は夏にそれぞれ始まる予定とあって、スタンは『シークレット・ウォーズ』に参加しないのではないかという推測がなされたのだ。

もっとも冷静に見れば、2作品の撮影開始時期は約2ヶ月ずれているとみられ、スタンが両方の作品に出演できる可能性はじゅうぶんある。前作『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2021）が複数のヴィランが登場する群像劇的なストーリーだったことを踏まえれば、『ザ・バットマン2』におけるスタンの役割の大きさは不明。トゥーフェイスがメイン・ヴィランではないことも考えられる。

また、アンサンブル映画である『アベンジャーズ』新2部作ではバッキーの出番がさほど多くないこともありうる（『インフィニティ・ウォー』『エンドゲーム』における各キャラクターの登場時間を思い出しておきたい）。バッキーの立ち位置は以前より重要になったが、物語としてはキャラクターの世代交代も進んでいるのだ。

さらに言えば、『ザ・バットマン2』の撮影が前作と同じくイギリス・ロンドン近郊にあるワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで実施され、『シークレット・ウォーズ』の撮影が『ドゥームズデイ』と同じくバッキンガムシャーのパインウッド・スタジオで行われるとしたら、仮に撮影時期が重なったとしても両立は難しくなさそうだ。スタジオ間の距離は、車でわずか30分～40分である。

『ドゥームズデイ』『シークレット・ウォーズ』を手がけるアンソニー＆ジョー・ルッソ監督は、（2014）から『アベンジャーズ／エンドゲーム』まで、スタンとともにバッキー・バーンズというキャラクターを育ててきた人物。2人はキャラクターへの愛情が作品に表れやすいフィルムメイカーだが、果たして……。

なお、『ザ・バットマン2』にはスタンのほか、同じく“MCU組”の新キャストとしてスカーレット・ヨハンソンも出演。どのような形で共演するのかはわからないが、MCUではあまり見られなかった化学反応も見どころとなりそうだ。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は2027年12月17日に米国公開予定。これらに先がけ、スタンは2026年12月18日公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも登場する。