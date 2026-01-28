“網タイツ姿”で危険なポーズ…日本人K-POPアイドル、色香漂うビジュアルで魅了「ヤバい」「わぁ…」

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、網タイツ姿で魅了した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。

【写真】“網タイツ”姿を下から…ツキ、大胆ショット

公開された写真には、黒のコルセット風オフショルトップスにミニ丈のボトム、網タイツを合わせた衣装を着用したツキの姿が収められている。

ミニ丈の衣装で脚を上げたり、しゃがみ込んだりする危険なポーズに加え、ダークで色気のある雰囲気と、カメラを見つめる引き込まれるような表情が見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「ほんとに綺麗」「わぁ…」「ヤバい」「美人すぎる」「かんわいいいいい」といった反響が寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、1月27日にプレリリースシングル『cloud palace 〜 false awakening』でカムバックした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。