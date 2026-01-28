「カラコン監修で3000万円の収益」「アイドルを証券化して投資対象に」 令和芸能界で続々生まれるネオビジネスの実態

テレビ局を頂点とする「古い芸能界」は崩壊した。昭和の商慣習を捨て、独自のビジネスで業界を席巻する新興勢力の実力とは。

カラコンの監修は「割が良い」

芸能界には、旧来のビジネスとは違う方法で大儲けする「新興勢力」も増えている。所属タレントは、テレビで見かけることが少ないのが特徴だ。

「主なタレントはSNSで人気のモデルやインフルエンサーです。彼らがSNSで特定の商品を宣伝したり、商品をプロデュースしたりすることで事務所は収益を得ている。よくあるのが、女性人気が高いカラコン（カラーコンタクトレンズ）監修。原価が安いので利益率も高い。仮に1800円で販売し、事務所側が売り上げの2割を貰えると仮定すると、10万個の売り上げで3600万円が入ります。こうした新興勢力は本社が渋谷にあることが多く、一部で『渋谷系』と呼ばれています」（前出・大手広告代理店幹部）

SNSで人気のモデルやインフルエンサーを数多く抱えるスターレイプロダクションも、「渋谷系」事務所のひとつだ。取締役社長を務める大城将氏はこう語る。

「出演料以外に事業の柱は主に3つあります。まず、SNSを軸としたファンビジネス。これはグッズやイベント、ファンクラブでマネタイズします。次に、自社のコンテンツ運用。様々な企業とのタイアップ企画をYouTubeチャンネルで行ったり、マーケティング支援をしたりします。そして最後が、タレントを軸にしたアパレルやコスメのブランドプロデュースです」

スターレイには、モデルやタレントのほかに有名YouTuberも在籍している。彼らは最初から人気だったわけではないが、YouTuberとしてデビューする段階から事務所のプロデュースが入っていたという。代表例が、登録者数211万人をほこる女性3人組のYouTuber「くれいじーまぐねっと」だ。大城氏はこう続ける。

「かつて私は担当タレントが100人近くいたのですが、その中から3人を選んで『くれいじーまぐねっと』を立ち上げました。結成当初は撮影のディレクション、企画出し、キャラクター設計など、すべて私が監修し、メンバーとコミュニケーションをとっていました。

このように、ゼロからイチを生み出すプロデュースでタレントの価値を最大化することが当社の強みだと思います。そのため、テレビ出演のみを目指すという活動設計にはしていません。タレントと相性のいいメディアを探すなかで、テレビもYouTubeもあくまで候補のひとつだと捉えています。

ほかにはタレント事業のノウハウを活かして、コンテンツをゼロから作ってファンを獲得する『デジタルIP』にも力を入れ始めています。多角的にビジネスを展開していくことで、ハイブリッド型の芸能事務所として活動できたらと考えています」

「異色の事務所」ツインプラネット

実は、芸能事務所はタレントのマネジメント以外にも様々な事業を手がけるようになってきている。

たとえば、アミューズは番組制作会社やライブ制作会社などを子会社として持っているし、レプロエンタテインメントは浅草で劇場運営も行っている。昨年末には、吉本興業が新たに金融サービスを始めたことも話題になった。

その究極形とも言えるのが、ツインプラネットだ。もともとはマーケティング事業が主体の会社で、その後にタレント事業を始めたという「異色の事務所」として知られる。

近年では、「たべっ子どうぶつ」のイベントをプロデュースしたり、金融大手SBIと資本業務提携を組んだりと、旧来の芸能事務所のイメージとはかけ離れた事業を行う。

創業者で代表取締役を務める矢嶋健二氏はこう語る。

「当社では、タレントを活用した事業開発で収益も上げています。わかりやすい例が、加藤茶さんの妻・加藤綾菜が、旦那さんの健康を思って取り組んできた料理を書籍にまとめ、これを起点にプロデュースした『出汁』です。書籍では国立循環器病研究センターで学んだ減塩レシピを紹介し重版を重ね、そこで注目を集めた出汁をもとに商品化されました。これは楽天市場で総合1位を記録するなど大ヒットしました。

ファンだけでビジネスを展開するには限界があります。ただ、人の『物語』に沿った形で商品開発を行い、プロモーションから販売まで一気通貫で手がけることでビジネスは成立します。当社は、タレントを単なる演者ではなく『人間IP』としてプロデュースしています」

ツインプラネットは、自社タレントでない有名人も起用して、商品プロデュースを多く手がける。そのために、カラコンやスキンケア商品などの販売・流通網を幅広く確保することには余念がない。

次の「顔役」は誰なのか

矢嶋氏は、タレントをマネジメントするというより、「ヒト・モノ・コト」が持つIP（知的財産権）を最大化することを目指して事業に取り組んでいるという。

「今後はブロックチェーンなどの技術を活用し、タレントやコンテンツをデジタル証券化（セキュリティトークン化）できないかと考えています。これにより、『推し』を株式のように保有・取引できる世界が実現し、国内に限らず海外の投資家やファンも参加できる仕組みになります。

たとえば、『このアイドルは売れる』と思えば、応援の意思として投資し、人気や活動の広がりに応じて保有するデジタル証券の価値が何倍、何十倍にも高まっていく。ファンの応援が、正当に報われる仕組みと言えるでしょう。こうした、エンタメとITと金融を融合させていく構想については、SBIグループ代表の北尾（吉孝）さんとも意見交換を重ねています」（矢嶋氏）

今後、ツインプラネットのように「芸能ビジネス」を事業のひとつとする会社が増える可能性は高い。実際、総合生活企業の木下グループが「鈍牛倶楽部」（河合優実や岩松了の所属事務所）を'17年に買収するなど、一般企業が参入するケースも増えている。

そんな時代だからこそ、いまの芸能界には「首領」と呼ばれるようなフィクサーはいなくなった。前出の大手芸能事務所幹部はこう語る。

「いまはSNSなどの普及により、何かあると半永久的に残ってしまうので、排他的な文化は廃れました。首領と呼ばれるような人もいません。『顔役』という意味であれば、音事協の会長やジャパン・ミュージックエンターテインメントの社長を務めている瀧藤雅朝氏になるでしょう。瀧藤氏は、バーニングの周防郁雄氏やケイダッシュの故・川村龍夫氏といった芸能界の大物とも話ができる方ですからね。

また、業界の首領がいた頃は勝手に事務所を移籍するのはご法度。掟を破れば干されることもありました。いまはそんな慣習もなくなり、タレントたちは業界内での口コミを頼りに、自由に所属先を決めている印象です。最近は吉岡里帆や有村架純が所属するフラームの人気が高い。社長自らが、所属タレント全員の仕事に向き合って差配するので信頼されているのです」

芸能事務所の「存在意義」とは

もはや、タレントは知名度さえ獲得できれば事務所がなくても稼げるようになった。だからこそ独立して個人事務所をつくるタレントも増えている。芸能事務所は、選ぶ立場から選ばれる立場に変容したと言っていいだろう。

そんな状況のなかで、芸能事務所の存在意義はどこにあるのか。前出のトライストーン会長・山本氏はこう話す。

「芸能プロがマネジメントだけをやっていればいい時代は終わったと思います。事務所の人間に求められる資質は、ずばり創造性と周旋の能力。才能の目利きでありながら、モノを作るクリエイティブな力を養わなければいけません。それに、海外の映画やネット配信など、日本のテレビだけにこだわらず、幅広いジャンルに目を向けなくてはならないとも感じています。

ただ、この仕事のやりがいは『育てる楽しさ』ですよ。まだ何者でもない若者が自分の目の前で花開くのは、これ以上ない喜びです。小栗旬や田中圭、綾野剛……。彼らが切磋琢磨し合える場所を築き、俳優として輝くプロセスを共に歩めたことは組織としての強みだと思います」

この先、生き残れるのはどこなのか。稼ぎ方も顔ぶれも変わった芸能界は、新たな局面を迎えている。

