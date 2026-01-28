ÊÆGM¡¢ÀÖ»ú5000²¯±ß¡¡25Ç¯10¡Á12·î¡¢EV¸«Ä¾¤·
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤¬27ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¤Ï¡¢½ãÂ»±×¤¬33²¯1ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó5Àé²¯±ß¡Ë¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï29²¯6100Ëü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤72²¯¥É¥ëÄ¶¤ÎÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.1¡ó¸º¤Î452²¯8700Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡GM¤Ïº£·î¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëEV¹ØÆþ¤ÎÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÇÑ»ß¤ä¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ò¼õ¤±¡¢EVÅê»ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ò25Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¤Ë·×¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£