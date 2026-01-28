「はい、起きます」…眠る飼い主を上から覗き込む2匹の犬 連携プレーで起こす姿に「めっちゃ圧w」「観察されてますね」3.8万いいね
「はい、すいません。起きます」
【写真】「くれないの？」 姉妹犬、ちょうだいポーズが完全シンクロ
そんなコメントが添えられた1枚の写真が、多くの人の笑いを誘っています。ある朝、眠っていた飼い主さんがゆっくりと目を開けると…顔をのぞきこむ2匹の愛犬の姿が。どちらもシェルティで、左には妹の「こいと」ちゃん（2歳・女の子）、右には姉の「こわた」ちゃん（4歳・女の子）がいます。言葉は話さないものの、あきらかに「起きて」と訴えているのがわかります。これには、飼い主さんも白旗を上げるしかありません。
いつもの朝のワンシーンを投稿すると、瞬く間に3.8万件超の“いいね”が集まり、「めっちゃ圧wwwww」「観察されてますね」など、ユニークな光景に目を奪われる人が続出しています。Xユーザー・こわた＋こいとさん（@inu_kowata）にお話を伺いました。
起きるまで見つめ続ける“朝の儀式”
ーー撮影時の状況を教えてください。
「日々のルーティンです。毎朝6時になると、こうして起こされるのですが、私がなかなか起きないときは、顔を舐めて起こされます」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「日曜日だったので、もう少し寝たかったのですが…6時過ぎがご飯の時間なので、『あげなきゃ』と思って起きました」
ーーふだんは、どのような性格ですか。
「こわたは賢く、人間の言葉をよく理解していて、こいとのこともよく見ています。私がこいとを叱ろうとすると、先回りして自分が叱ったりする、頼れるお姉ちゃんです。食いしん坊な一面もあります。
一方、こいとは“ザ・次女”という感じで、元気でやんちゃ。シェルティは臆病で繊細な子が多いですが、こいとは勇猛果敢なタイプです。いたずら好きなので、子犬時代はとても大変でした」
この投稿には、こわたちゃんやこいとちゃんの心の声をアテレコするなど、ユニークなコメントが寄せられています。
「無言の圧力」
「目覚めよワン」
「散歩はまだか？」
「観察されてますね」
「めっちゃ圧wwwww」
「こんな朝を迎えたい」
「落ち着いて聞いてください」
「アウトレイジで見た構図だ」
「落ち着いて聞いてくださイーヌ」
「ごはん〜ごっはっん、ごっはっん！」
「圧が愛犬ふたりの姿をとっている！ こ、こわー！」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）