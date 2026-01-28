「はい、すいません。起きます」



【写真】「くれないの？」 姉妹犬、ちょうだいポーズが完全シンクロ

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、多くの人の笑いを誘っています。ある朝、眠っていた飼い主さんがゆっくりと目を開けると…顔をのぞきこむ2匹の愛犬の姿が。どちらもシェルティで、左には妹の「こいと」ちゃん（2歳・女の子）、右には姉の「こわた」ちゃん（4歳・女の子）がいます。言葉は話さないものの、あきらかに「起きて」と訴えているのがわかります。これには、飼い主さんも白旗を上げるしかありません。



いつもの朝のワンシーンを投稿すると、瞬く間に3.8万件超の“いいね”が集まり、「めっちゃ圧wwwww」「観察されてますね」など、ユニークな光景に目を奪われる人が続出しています。Xユーザー・こわた＋こいとさん（@inu_kowata）にお話を伺いました。



起きるまで見つめ続ける“朝の儀式”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「日々のルーティンです。毎朝6時になると、こうして起こされるのですが、私がなかなか起きないときは、顔を舐めて起こされます」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「日曜日だったので、もう少し寝たかったのですが…6時過ぎがご飯の時間なので、『あげなきゃ』と思って起きました」



ーーふだんは、どのような性格ですか。



「こわたは賢く、人間の言葉をよく理解していて、こいとのこともよく見ています。私がこいとを叱ろうとすると、先回りして自分が叱ったりする、頼れるお姉ちゃんです。食いしん坊な一面もあります。



一方、こいとは“ザ・次女”という感じで、元気でやんちゃ。シェルティは臆病で繊細な子が多いですが、こいとは勇猛果敢なタイプです。いたずら好きなので、子犬時代はとても大変でした」



この投稿には、こわたちゃんやこいとちゃんの心の声をアテレコするなど、ユニークなコメントが寄せられています。



「無言の圧力」

「目覚めよワン」

「散歩はまだか？」

「観察されてますね」

「めっちゃ圧wwwww」

「こんな朝を迎えたい」

「落ち着いて聞いてください」

「アウトレイジで見た構図だ」

「落ち着いて聞いてくださイーヌ」

「ごはん〜ごっはっん、ごっはっん！」

「圧が愛犬ふたりの姿をとっている！ こ、こわー！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）