見た目がかわいいと思う「大阪府のお土産」ランキング！ 2位「堂島ロール」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「大阪府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「丸くてふんわりなロールケーキはやっぱり可愛い。季節限定のイチゴやフルーツのロールケーキはもっと可愛いです」（30代女性／大阪府）、「すごく有名な一品で、見た目も味も良く選びました」（50代女性／岩手県）、「クリームがたっぷりなことが見た目からわかって、可愛らしいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「大阪のシンボル『くいだおれ太郎』のイラストが描かれたパッケージが、とってもキュートで、帽子をかぶった可愛い太郎さんの笑顔に癒されるから」（50代男性／広島県）、「大阪らしいユニークさとポップなデザインが可愛く、パッケージを見るだけで楽しい気持ちになります。お土産として話題にもなりやすいところが魅力です」（50代女性／兵庫県）、「くいだおれ太郎のトレードマークである、三角帽子のパッケージが可愛く、食べた後も飾って楽しめるから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「大阪府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：堂島ロール（モンシェール）／45票2位にランクインしたのは、モンシェールの「堂島ロール」。北海道産の生クリームをぜいたくにブレンドした、しっとりふわふわのロールケーキです。素材の良さが伝わる真っ白なクリームの断面は、シンプルながらも上品で洗練された美しさがあり、ギフトとしても喜ばれる華やかさを持ち合わせています。
回答者からは「丸くてふんわりなロールケーキはやっぱり可愛い。季節限定のイチゴやフルーツのロールケーキはもっと可愛いです」（30代女性／大阪府）、「すごく有名な一品で、見た目も味も良く選びました」（50代女性／岩手県）、「クリームがたっぷりなことが見た目からわかって、可愛らしいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：くいだおれ太郎プリン（太郎フーズ）／67票1位に輝いたのは、「くいだおれ太郎プリン」でした。大阪の象徴「くいだおれ太郎」が被っている紅白の三角帽子の中にプリンが入った、遊び心満載のデザインが特徴。帽子を脱がせると現れるかわいらしいパッケージや、大阪らしい賑やかでポップなビジュアルが、観光客から圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「大阪のシンボル『くいだおれ太郎』のイラストが描かれたパッケージが、とってもキュートで、帽子をかぶった可愛い太郎さんの笑顔に癒されるから」（50代男性／広島県）、「大阪らしいユニークさとポップなデザインが可愛く、パッケージを見るだけで楽しい気持ちになります。お土産として話題にもなりやすいところが魅力です」（50代女性／兵庫県）、「くいだおれ太郎のトレードマークである、三角帽子のパッケージが可愛く、食べた後も飾って楽しめるから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)