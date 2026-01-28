¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤é¤ÈÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡¡¼Ö¤Î±¿Å¾¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡È¥ì¥¢¡É¤Ê»Ñ¤â
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÉÍÅÄÁÈÄ¹¤ÈÁÈ°÷¤¿¤Á¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦°æËÜµ®»Ë¤é¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡24¡§30¡Á¡Ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶å½£¡¦¼¯»ùÅçÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬Ï¢Åê¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¼Ö¤Î±¿Å¾»Ñ¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÃç¥¨¥¨¤ï¤¡ ¸«¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×·Ý¿ÍÃç´Ö¤é¤ÈÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡25Æü¤Ë¡Ö¶õ¹Á¤Ç¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¥ï¥¯¥ï¥¯ Î¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¥ª¥Õ¸ù¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¯»ùÅçÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£
¡¡ÃÏ·Ü¤ä¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ê¤É¤Î¼¯»ùÅç¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¡¢ºùÅç¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÌ¸Åç¿ÀµÜ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾½ê¤òË¬¤Í¤¿¤ê¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ä¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î·¤²¼¤òÍú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Ø¤Î¡¢»²ÇÒ¡¢ÃÏ·Ü¤Î¡¢¤¤ê¤¼¤ó¤µ¤ó¡£´Ñ¸÷¡¢¥°¥ë¥á¤È¡¢³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¤¡¡©¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËµÙ¤á¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ñÀ×¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¿²µ¯¤¡©¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂçÀèÇÚ±¿Å¾¤·¤Æ¸åÇÚ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ë¤ÎÁð¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¥¥Æ¥£¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÃç¥¨¥¨¤ï¤¡ ¸«¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
