À¾Ìî¼·À¥¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ë¡¡±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÆî¶×Æà¡õÅÄÃæ°ÎÅÐ¤â½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤È»³»þÁï¿¿¤¬±é¤¸¤ëÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î¡ÈÁªÂò¡É¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢Æî¶×Æà¡¢ÅÄÃæ°ÎÅÐ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¾¯½÷¤ÏÂ´¶È¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¾¦¶ÈÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÀî½Ù¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£Êì¿Æ¤ò´ÇÉÂ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤È¼«¿È¤ÎÊì¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¡¢È¾¼«ÅÁÅª±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤¿Êì¡¦Èþºé¡Ê¿ûÌî¡Ë¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÆ£Â¼Í¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ç¼çÌòÀ¼Í¥¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»³»þ¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÊì¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¢£¿Æ»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤ËÀ¾Ìî¼·À¥
¡¡À¾Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÈþºé¡Ê¿ûÌî¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦²¼Â¼¹á¿¥Ìò¡£Èþºé¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¤¡Ê»³»þ¡Ë¤¬Èþºé¤È½½Ê¬¤Ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Æ¤¸¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÌòºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¾Ìî¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹»Å»ö¡£¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ÎÃæÀî¤ÏÀ¾Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌò¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¹Í¤¨¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍÞÀ©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ËÆî¶×Æà¡õÅÄÃæ°ÎÅÐ
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡¢¡ØÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡Ù¡Ê2·î20Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯Æî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¡£
¡¡ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æî¤Î»Ñ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¡¢Èà½÷¤òÈ´¤Æ¤¡£Æî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°É²Ö¤Î¸ýÄ´¤ò¤è¤ê¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°É²Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤â¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤àÍ¤¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÌÀ¤ë¤¯¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¤Ï¡Ö°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¡£Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦ÂçÊ¿æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÂçÊ¿¤Ï¡¢Í¤¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÅÄÃæ¤ÏÀäÌ¯¤ËÂÎ¸½¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢Êì¤È»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï´ê¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Í¤¤ÈÈà¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿Í¡¹¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢§À¾Ìî¼·À¥¡Ê²¼Â¼¹á¿¥Ìò¡Ë
¡¡±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç ³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â ¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³»þ¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÍ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»×½Õ´ü¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤«´¶¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»£±Æ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢´Ñ¤ëÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Æî¶×Æà¡Ê¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¡Ë
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¢§ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡ÊÂçÊ¿æÆÂÀÌò¡Ë
¡¡½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³»þ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÀÄ½Õ¤òÀ¸¤¤¿³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ð¥¹¥±»ØÆ³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°î¤ì½Ð¤ëÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËæÆÂÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¾¯½÷¤ÏÂ´¶È¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¾¦¶ÈÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÀî½Ù¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£Êì¿Æ¤ò´ÇÉÂ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤È¼«¿È¤ÎÊì¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¡¢È¾¼«ÅÁÅª±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¢£¿Æ»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤ËÀ¾Ìî¼·À¥
¡¡À¾Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÈþºé¡Ê¿ûÌî¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦²¼Â¼¹á¿¥Ìò¡£Èþºé¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¤¡Ê»³»þ¡Ë¤¬Èþºé¤È½½Ê¬¤Ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Æ¤¸¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÌòºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¾Ìî¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹»Å»ö¡£¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ÎÃæÀî¤ÏÀ¾Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌò¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¹Í¤¨¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍÞÀ©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ËÆî¶×Æà¡õÅÄÃæ°ÎÅÐ
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡¢¡ØÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡Ù¡Ê2·î20Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯Æî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¡£
¡¡ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æî¤Î»Ñ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¡¢Èà½÷¤òÈ´¤Æ¤¡£Æî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°É²Ö¤Î¸ýÄ´¤ò¤è¤ê¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°É²Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤â¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤àÍ¤¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÌÀ¤ë¤¯¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¤Ï¡Ö°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¡£Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦ÂçÊ¿æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÂçÊ¿¤Ï¡¢Í¤¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÅÄÃæ¤ÏÀäÌ¯¤ËÂÎ¸½¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢Êì¤È»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï´ê¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Í¤¤ÈÈà¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿Í¡¹¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢§À¾Ìî¼·À¥¡Ê²¼Â¼¹á¿¥Ìò¡Ë
¡¡±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç ³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â ¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³»þ¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÍ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»×½Õ´ü¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤«´¶¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»£±Æ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢´Ñ¤ëÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Æî¶×Æà¡Ê¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¡Ë
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¢§ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡ÊÂçÊ¿æÆÂÀÌò¡Ë
¡¡½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³»þ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÀÄ½Õ¤òÀ¸¤¤¿³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ð¥¹¥±»ØÆ³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°î¤ì½Ð¤ëÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËæÆÂÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£