本日の予定【経済指標】
【豪州】
消費者物価指数（12月）09:30
予想 3.6% 前回 3.4%（前年比)
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（トリム平均・前年比)
予想 N/A 前回 0.3%（トリム平均・前月比)
消費者物価指数（CPI）（2025年 第4四半期）09:30
予想 0.7% 前回 1.3%（前期比)
予想 3.5% 前回 3.2%（前年比)
予想 0.8% 前回 1.0%（刈り込み平均・前期比)
予想 3.1% 前回 3.0%（刈り込み平均・前年比)
予想 0.9% 前回 1.0%（加重平均・前期比)
予想 3.3% 前回 2.8%（加重平均・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想 -25.7 前回 -26.9（Gfk消費者信頼感)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）21:00
予想 N/A 前回 14.1%（前週比)
FRB政策金利(FOMC)（1月）29日04:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
【カナダ】
中銀政策金利（1月）23:45
予想 2.25% 前回 2.25%（カナダ中銀政策金利)
【ブラジル】
中銀政策金利（1月）29日06:30
予想 15.0% 前回 15.0%（ブラジル中銀政策金利)
【NZ】
貿易収支（12月）29日06:45
予想 N/A 前回 -1.63億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります
