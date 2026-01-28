【豪州】
消費者物価指数（12月）09:30
予想　3.6%　前回　3.4%（前年比)
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)　
予想　3.3%　前回　3.2%（トリム平均・前年比)　
予想　N/A　前回　0.3%（トリム平均・前月比)

消費者物価指数（CPI）（2025年 第4四半期）09:30　
予想　0.7%　前回　1.3%（前期比)
予想　3.5%　前回　3.2%（前年比)　
予想　0.8%　前回　1.0%（刈り込み平均・前期比)
予想　3.1%　前回　3.0%（刈り込み平均・前年比)
予想　0.9%　前回　1.0%（加重平均・前期比)
予想　3.3%　前回　2.8%（加重平均・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想　-25.7　前回　-26.9（Gfk消費者信頼感)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）21:00
予想　N/A　前回　14.1%（前週比)

FRB政策金利(FOMC)（1月）29日04:00　
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

【カナダ】
中銀政策金利（1月）23:45
予想　2.25%　前回　2.25%（カナダ中銀政策金利)

【ブラジル】
中銀政策金利（1月）29日06:30
予想　15.0%　前回　15.0%（ブラジル中銀政策金利)

【NZ】
貿易収支（12月）29日06:45
予想　N/A　前回　-1.63億NZドル（貿易収支)

※予定は変更することがあります