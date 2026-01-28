米民主党上院トップ「我々は圧倒的に団結」 ICE巡り一部共和党議員からも懸念の声 米民主党上院トップ「我々は圧倒的に団結」 ICE巡り一部共和党議員からも懸念の声

リンクをコピーする みんなの感想は？

米民主党上院トップ「我々は圧倒的に団結」 ICE巡り一部共和党議員からも懸念の声



米上院共和党トップのスーン院内総務は、政府閉鎖を回避するために共和党と民主党の両党は協議中で、この24時間で合意に達するか、あるいは政府機関の一部が閉鎖されるかが決まるだろうと語った。



一方、米民主党上院トップのシューマー院内総務は、ICE（移民税関捜査局）が行っているのは国家公認の暴力行為であり、これを阻止しなければならない。我々は圧倒的に団結していると表明。ICE含む国土安全保障省関連予算を切り離さない限り歳出法案を拒否する構えだ。



また、一部共和党議員からも懸念の声が上がっている。共和党議員はこれまで足並みを揃えてきたが、ICEはミネソタ州から撤収すべきであり移民問題への対処は地方当局が決定すべきたと主張する議員がいる。



今回、民主党の怒りは非常に強く、前回政府閉鎖に反対してきた議員でさえ、閉鎖につながろうとも歳出法案に反対する構えだという。

外部サイト