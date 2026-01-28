今回は、優しかった彼氏の本性についてのエピソードを紹介します。

久々に彼氏ができてうれしかったけど…

「久々に彼氏ができて、うれしかったです。彼氏は優しいしイケメンだし、一緒に歩いているだけで楽しくて……。

でも彼氏と付き合って数週間たち、彼氏の本性が少しずつ明らかになってきました。この前は『生理痛がひどくてデートに行けない』と話すと、『生理痛ぐらいで甘えるな！ そんなの我慢しろ！』と言ってきました。

また昨日のデートでも、ランチで何を食べるかについて話し、私が『辛いのは苦手』と言うと、『大人なのに辛いのダメっておかしくない？』『子供じゃないんだから、辛いのダメとか困るんだけど』と、きつい口調で言われてしまいました……。

そこまで言われるようなことなのかって思いますよね。このまま付き合っていていいのかなと不安になります」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ この彼氏、だいぶ自分勝手な気がしますが、大丈夫でしょうか……。優しそうに見えて、実はモラハラってことはよくありますからね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。