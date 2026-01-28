「最近誰行」に「無店一行」…キスマイ二階堂＆timelesz猪俣、“漢字4文字だけ”の会話で抱腹絶倒
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。
本日1月28日（水）も抱腹絶倒のカオスな新企画を放送。ゲストにちょんまげラーメン・田渕章裕を迎え、ケムリと田渕が二階堂＆猪俣の思考回路を読み取るべく奮闘する。
今回挑む教育デスゲームは、その名も「四漢字会話」。
二階堂＆猪俣は与えられたトークテーマに沿って2人で会話を進行していくが、発言できるのは漢字4文字のみ。たとえば、トークテーマが“デートスポット”だとしたら、「何処行好（＝どこに行くのが好き？）」という要領だ。
ゲームが始まるやいなや「最近誰行」と猪俣が問いかけ、二階堂が「無店一行」と回答。ほかにも「油多子好」「行有行無」といった謎ワードも飛び出していく。
はたして、ケムリ＆田渕は、ニカイノの会話のトークテーマを当てられるのか？
◆漢字が苦手な二階堂に一体何が？
このゲームは一見簡単なように見えるが、書きたい漢字が思い出せなかったり、意外な落とし穴もあったり、二階堂は「うあぁ」と苦しむことに。
ニカイノの漢字のやりとりにケムリが苦戦し、田渕が一歩リードする場面では「田渕さん…がレギュラーがいいね」発言に、「なんちゅうこと言う!?」と憤るケムリ。
はたしてレギュラーメンバーの意地を見せつけられるか？
一方、猪俣が「最近観動」と発言し、二階堂が「感感有有」としっかり意思疎通を図り、興奮する場面も。
一体これはどんなトークテーマだったのか？