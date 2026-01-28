いじめに苦しむ少年とFW平河悠の心温まる交流…母親も感謝「本当に特別な瞬間」「心から感謝していた証です」
今冬、ブリストルからハル・シティに期限付き移籍で加入したFW平河悠の「心温まる交流」を英『BBC』が伝えている。
今月19日にハル・シティへの期限付き移籍が発表された平河は、翌20日に開催されたチャンピオンシップ第28節プレストン・ノースエンド戦で新天地デビュー。後半3分に途中出場すると、1分後の4分にアシストを記録するなど、3-0の完封勝利に貢献して好スタートを切った。
そして、移籍後2戦目となる24日の第29節スウォンジー戦後の交流を『BBC』が伝えた。
ベンチスタートとなった平河は後半11分から出場し、2-1の勝利に貢献。すると、試合後に少年ロニー君の元へと向かった。ロニー君は必勝と書かれたハチマキとYUとネームが入った平河のユニフォームを着用。平河から新たなユニフォームを手渡されると、平河からかけられる言葉に少し戸惑いつつも頷きながら聞き、2人は握手をして別れた。
ロニー君はいじめを受けて自閉症とADHDを発症。母親のミカエラさんは、息子がいじめによって深刻な影響を受けていることを自身のXに投稿した。すると、平河が「こんにちは! 応援ありがとう! 今日の試合で会えるのを楽しみしているよ。僕のユニフォームをあげるね!」と返信し、試合後の交流につながったようだ。
ミカエラさんは「本当に特別な瞬間でした。これほどの反響があり、ユウから返信があることすら予想していなかった。彼はユニフォームを渡してくれただけじゃない。時間をかけて話しかけ、腕を回して慰めてくれました」と平河への感謝を伝えている。
「(平河と対面したロニー君は)少し驚いたウサギのようになりましたが、逃げ出さずに立ち止まり、真剣に耳を傾けて頷いていた様子はユウと通じ合い、彼からのプレゼントに心から感謝していた証です」
