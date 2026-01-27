サマンサタバサジャパンリミテッドの「サマンサベガ（SAMANTHAVEGA）」が、2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「バザール（VARZAR）」とコラボレーションしたストア1号店を、梅田エスト店に2月18日にオープンする。

同社は、数年前から韓国企画商品の逆輸入や日韓共同企画商品の販売、韓国ブランドとのコラボレーションなどを実施。去年からバザールや韓国発キャラクターの「チェゴシム」などとのコラボ商品を販売し、若年層新規客の取り込みに奏功したという。

バザールは、オンラインを中心に販売している韓国のヘッドブランド。有名タレントやインフルエンサーがプライベートで着用していることから話題を集めた。昨年のパートナーズシップにより、同ブランド初のオリジナルストアの出店が実現した。

新店舗では、ハーフムーン型のボストンバッグ（1万6500〜1万8700円）や、ロゴをあしらったキャップ（6600円）、ハンドル部分にリボンの装飾をあしらった横型バッグ（1万8700円）といったコラボ商品のほか、バザールの新作コレクションや定番アイテムもラインナップする。

今後は、東京や名古屋、福岡などでも順次店舗をオープンする予定だという。

◾️VARZAR × SAMANTHAVEGA 梅田エスト店

オープン日：2026年2月18日（水）

所在地：大阪府 大阪市北区角田町 3-25 梅田エスト 1階

営業時間：11:00〜21:00／日曜日 11:00〜20:00

※月曜が祝日の場合は、日曜 21:00閉店／月曜 20:00閉店