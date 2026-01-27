東京都美術館が、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデンの絵画作品にフォーカスした展覧会「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」を開催している。会期は4月12日まで。

同展は、近年世界的に注目を集める、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデン美術“黄金期”の絵画を紹介する日本初の展覧会。スウェーデンでは、1880年頃から若い世代の芸術家たちがフランスで絵画を学び、人間や自然をありのままに表現するレアリスムに傾倒するムーブメントが起こった。その後、作家たちはスウェーデンに戻り、自国のアイデンティティを表現する、“スウェーデンらしい芸術”の確立を目指したという。会場では、そうした時代の作家たちが描いた約80点の絵画作品を通して、自然と共に生きる北欧ならではの感性を掘り下げる。

開催を記念して、スウェーデンと縁が深いデザイナーである「ミナ ペルホネン（minä perhonen）」の皆川明とのコラボレーション企画を実施。東京会場では、皆川がペイントを施したスウェーデンの伝統工芸品 ダーラナホース（19万8000円）を抽選で展示販売するほか、皆川の手描きのダーラナホースをデザインしたミナ ペルホネンのバッグ（2色展開、各4950円）を、特設ショップで2月中旬から数量限定で販売する。このほか、世田谷に店舗を構えるスウェーデンを中心とした北欧菓子ショップ「フィーカファブリーケン（FIKAFABRIKEN）」とのコラボ焼き菓子デザイン缶を用意する。

東京での開催後、山口県立美術館（4月28日〜6月21日）と愛知県美術館（7月9日〜10月4日）への巡回を予定。皆川が手掛けたダーラナホースの展示は東京会場と山口会場のみとなる。

◾️東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

期間：2026年1月27日（火）〜4月12日（日）

会場：東京都美術館 企画展示室

休室日：月曜日、2月24日（火） ※2月23日（月・祝）は開室

開室時間：9:30〜17:30、金曜日は20:00まで（入室は閉室の30分前まで）

観覧料：一般2300円（前売り 2100円）、大学・専門学校生1300円（前売り 1100円）、65歳以上1600円（前売り 1400円）18歳以下、高校生以下無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳所有者とその付添者（1名まで）は無料

※1月27日（火）〜2月20日（金）までの平日は、大学・専門学校生は無料

