日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万2830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56575.44円 ボリンジャーバンド3σ
55114.96円 ボリンジャーバンド2σ
53654.48円 ボリンジャーバンド1σ
53333.54円 27日日経平均株価現物終値
53296.00円 5日移動平均
53175.00円 一目均衡表・転換線
52830.00円 28日夜間取引終値
52194.00円 25日移動平均
51620.00円 一目均衡表・基準線
50733.52円 ボリンジャーバンド-1σ
50585.60円 75日移動平均
49825.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49273.04円 ボリンジャーバンド2σ
48815.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47812.56円 ボリンジャーバンド3σ
43820.00円 200日移動平均
株探ニュース
