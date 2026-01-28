　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万2830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56575.44円　　ボリンジャーバンド3σ
55114.96円　　ボリンジャーバンド2σ
53654.48円　　ボリンジャーバンド1σ
53333.54円　　27日日経平均株価現物終値
53296.00円　　5日移動平均
53175.00円　　一目均衡表・転換線
52830.00円　　28日夜間取引終値
52194.00円　　25日移動平均
51620.00円　　一目均衡表・基準線
50733.52円　　ボリンジャーバンド-1σ
50585.60円　　75日移動平均
49825.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49273.04円　　ボリンジャーバンド2σ
48815.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47812.56円　　ボリンジャーバンド3σ
43820.00円　　200日移動平均


