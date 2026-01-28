TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比33ポイント安の3533ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3810.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
3716.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3623.35ポイント ボリンジャーバンド1σ
3604.25ポイント 一目均衡表・転換線
3579.60ポイント 5日移動平均
3563.59ポイント 27日TOPIX現物終値
3533.00ポイント 28日夜間取引終値
3529.72ポイント 25日移動平均
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3436.09ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3383.44ポイント 75日移動平均
3366.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3342.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3248.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3057.72ポイント 200日移動平均
株探ニュース
