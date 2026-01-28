　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比33ポイント安の3533ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3810.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3716.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3623.35ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3604.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3579.60ポイント　　5日移動平均
3563.59ポイント　　27日TOPIX現物終値
3533.00ポイント　　28日夜間取引終値
3529.72ポイント　　25日移動平均
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3436.09ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3383.44ポイント　　75日移動平均
3366.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3342.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3248.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3057.72ポイント　　200日移動平均


