　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

779.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
752.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
726.46ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
720.80ポイント　　200日移動平均
716.80ポイント　　5日移動平均
716.55ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
716.00ポイント　　一目均衡表・転換線
702.00ポイント　　28日夜間取引終値
700.29ポイント　　75日移動平均
700.12ポイント　　25日移動平均
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント　　一目均衡表・基準線
673.78ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
647.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
621.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


