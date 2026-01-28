グロース先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
779.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
752.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
726.46ポイント ボリンジャーバンド1σ
720.80ポイント 200日移動平均
716.80ポイント 5日移動平均
716.55ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値
716.00ポイント 一目均衡表・転換線
702.00ポイント 28日夜間取引終値
700.29ポイント 75日移動平均
700.12ポイント 25日移動平均
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
673.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
647.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
621.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
