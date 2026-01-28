北斗晶・井上咲楽ら女性芸能人の心も体もあったまる鍋料理に「美味しそう」「レシピ教えて欲しいです」
まだまだ寒さが続く今年の冬。そんなときに食べたくなるものと言えばやっぱり鍋だと思う。そこで今回は、女性芸能人たちが自身のSNSに投稿した美味しそうな鍋料理の数々を紹介していく。
【写真】メシテロ必死な女性芸能人たちの鍋料理（枚）
■安田美沙子
2児の母であるママタレントの安田美沙子は、インスタグラムで「寒い時期のお客さんには、お鍋がふえる 細々した用事で、間に合うか！どうか！っていう闘いのなか、無事に完成したミルフィーユ鍋 鶏ガラと白だしと。。友達2人が作ったごま油2種 どちらも全然違って、どちらもめっちゃおいしくて。。 止まりません。こっちかけよう、こっちかけよう。永遠。笑」とつづり、ミルフィーユ鍋などを作ったとある日の食卓の様子をアップ。鍋は白菜とお肉が綺麗に敷き詰められており、まるでお花のようだ。
安田お手製の料理にコメント欄では「すごく美味しそう」「お鍋にぴったりおさまっていてすごいですね」「いつも美味しそうすぎて レシピ教えて欲しいです」など絶賛の声が上がった。
■北斗晶
元プロレスラーでタレントの北斗晶は、安くておいしい家庭の味方「豆苗」を使った鍋料理を紹介。「2回目の豆苗 観葉植物の隣に置いて日に当ててたら こんなに立派に育ちました なので早速、今晩の夕食温泉湯豆腐と一緒にいただきましたーーーーもう一回、豆苗は行けるかな 3回が限度かね〜」とつづり、立派に育ったと豆苗を使った湯豆腐を写真で公開している。
別のカットには椎茸やネギ、油揚げなどお鍋定番の食材も写っており、豪華な食卓とたくさんの豆苗にファンからは「2回目の豆苗がこんなになるとわぁ〜流石、北斗さん」「豆苗立派 やってみたけど、ここまで凄く大きくならなかったな〜」「こんなに盛り盛りにできたことないです」などのコメントが寄せられていた。
■井上咲楽
食品衛生責任者の資格も持つ料理上手な井上咲楽も、お手製の鍋料理を「最近は蟹しゃぶしゃぶしました。ふるさと納税で蟹かったからしゃぶしゃぶ作ってほしいと言われ、蟹は扱ったことないしシンクがいっぱいになりそうだし、食べたいけどちょっとやだなーと思いながら作ってみたら、意外と簡単にできて美味しくて、いい思い出になりました」のコメントとともに公開している。写真にはショートカットに劇的イメチェンしたかわいい姿と、美味しそうな蟹しゃぶ＆締めの雑炊が収めされている。
コメント欄では「ショートも似合うね 大人感増した」「お料理美味しそうですね」「かわいい！そしておいしそう」などの声をファンが寄せていた。
好角家の美女タレントはドデカ鍋料理を投稿
■杉本彩
女優の杉本彩は「毎年、この時期にいただく“はまぐり”を今年は、まず、ワイン蒸しに そして、翌日は“はまぐり鍋”にして はまぐりの旨みたっぷりのお出汁に今年は中華麺を入れていただきました。最高に美味しいラーメンの出来上がり はまぐりのお出汁って本当に美味しい」とし、はまぐりを使った多彩な料理を披露。ワイン蒸しにお鍋、さらには出汁を取ったラーメンまで、杉本の料理スキルの高さが伺える。
この投稿には多数の「いいね！」や「ハマグリ鍋もラーメンもとても美味しそうです お忙しい中でも体を大切にされていて素敵です」といったコメントが送られていた。
■山根千佳
NHKの相撲中継で映り込んだ美貌がSNSで話題になった好角家タレント・山根千佳は、番組のロケで相撲部屋を訪問。「高砂部屋と錣山部屋に伺いました。大好きな大相撲のロケ幸せすぎました…！ 沢山写真を撮ったので小出しにしていきます どちらもチェックしていただけると嬉しいです」とつづられた投稿では、とても大きな鍋いっぱいに入ったちゃんこが写真に収められている。
大好きな相撲部屋や力士に囲まれ笑顔を見せる山根には「かわいい！」「相変わらず美しいです」などの声が集まったほか、「千佳ちゃん女将さんみたい」「何人前だろう？」といったコメントも見られた。
引用：
「安田美沙子」インスタグラム（＠yasuda_misako）
「北斗晶」インスタグラム（＠hokutoakira_official）
「井上咲楽」インスタグラム（＠bling2sakura）
「杉本彩」インスタグラム（＠sugimoto_aya0719）
「山根千佳」インスタグラム（＠yamane_chika）
【写真】メシテロ必死な女性芸能人たちの鍋料理（枚）
■安田美沙子
2児の母であるママタレントの安田美沙子は、インスタグラムで「寒い時期のお客さんには、お鍋がふえる 細々した用事で、間に合うか！どうか！っていう闘いのなか、無事に完成したミルフィーユ鍋 鶏ガラと白だしと。。友達2人が作ったごま油2種 どちらも全然違って、どちらもめっちゃおいしくて。。 止まりません。こっちかけよう、こっちかけよう。永遠。笑」とつづり、ミルフィーユ鍋などを作ったとある日の食卓の様子をアップ。鍋は白菜とお肉が綺麗に敷き詰められており、まるでお花のようだ。
■北斗晶
元プロレスラーでタレントの北斗晶は、安くておいしい家庭の味方「豆苗」を使った鍋料理を紹介。「2回目の豆苗 観葉植物の隣に置いて日に当ててたら こんなに立派に育ちました なので早速、今晩の夕食温泉湯豆腐と一緒にいただきましたーーーーもう一回、豆苗は行けるかな 3回が限度かね〜」とつづり、立派に育ったと豆苗を使った湯豆腐を写真で公開している。
別のカットには椎茸やネギ、油揚げなどお鍋定番の食材も写っており、豪華な食卓とたくさんの豆苗にファンからは「2回目の豆苗がこんなになるとわぁ〜流石、北斗さん」「豆苗立派 やってみたけど、ここまで凄く大きくならなかったな〜」「こんなに盛り盛りにできたことないです」などのコメントが寄せられていた。
■井上咲楽
食品衛生責任者の資格も持つ料理上手な井上咲楽も、お手製の鍋料理を「最近は蟹しゃぶしゃぶしました。ふるさと納税で蟹かったからしゃぶしゃぶ作ってほしいと言われ、蟹は扱ったことないしシンクがいっぱいになりそうだし、食べたいけどちょっとやだなーと思いながら作ってみたら、意外と簡単にできて美味しくて、いい思い出になりました」のコメントとともに公開している。写真にはショートカットに劇的イメチェンしたかわいい姿と、美味しそうな蟹しゃぶ＆締めの雑炊が収めされている。
コメント欄では「ショートも似合うね 大人感増した」「お料理美味しそうですね」「かわいい！そしておいしそう」などの声をファンが寄せていた。
好角家の美女タレントはドデカ鍋料理を投稿
■杉本彩
女優の杉本彩は「毎年、この時期にいただく“はまぐり”を今年は、まず、ワイン蒸しに そして、翌日は“はまぐり鍋”にして はまぐりの旨みたっぷりのお出汁に今年は中華麺を入れていただきました。最高に美味しいラーメンの出来上がり はまぐりのお出汁って本当に美味しい」とし、はまぐりを使った多彩な料理を披露。ワイン蒸しにお鍋、さらには出汁を取ったラーメンまで、杉本の料理スキルの高さが伺える。
この投稿には多数の「いいね！」や「ハマグリ鍋もラーメンもとても美味しそうです お忙しい中でも体を大切にされていて素敵です」といったコメントが送られていた。
■山根千佳
NHKの相撲中継で映り込んだ美貌がSNSで話題になった好角家タレント・山根千佳は、番組のロケで相撲部屋を訪問。「高砂部屋と錣山部屋に伺いました。大好きな大相撲のロケ幸せすぎました…！ 沢山写真を撮ったので小出しにしていきます どちらもチェックしていただけると嬉しいです」とつづられた投稿では、とても大きな鍋いっぱいに入ったちゃんこが写真に収められている。
大好きな相撲部屋や力士に囲まれ笑顔を見せる山根には「かわいい！」「相変わらず美しいです」などの声が集まったほか、「千佳ちゃん女将さんみたい」「何人前だろう？」といったコメントも見られた。
引用：
「安田美沙子」インスタグラム（＠yasuda_misako）
「北斗晶」インスタグラム（＠hokutoakira_official）
「井上咲楽」インスタグラム（＠bling2sakura）
「杉本彩」インスタグラム（＠sugimoto_aya0719）
「山根千佳」インスタグラム（＠yamane_chika）