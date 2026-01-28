M!LK・吉田仁人、『イイじゃん』で大ブレイク後もブレずに「素のまんまでいこう」
2025年は「イイじゃん」の国民的大ヒットを皮切りに、「好きすぎて滅！」も大反響、音楽番組やバラエティーを席巻するなど、大ブレイクを果たしたM!LK。そのリーダーでもある吉田仁人の2026年は、主演舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』で幕を開ける。前回大好評を得た作品の続編に再び座長として臨む吉田に、本作に込める思いや、取り巻く環境が激変したこの1年について話を聞いた。
【写真】吉田仁人、ビジュよすぎて滅！
◆世界的人気作の舞台化にプレッシャーもあった
世界中で愛されるスクウェア・エニックスによるRPGシリーズ『FINAL FANTASY』の人気タイトルを舞台化する本作。『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイとして2024年に第1弾として上演し、演技×殺陣×再現度が好評を博した作品の続編となる。
列強に囲まれた小国リオニスの第二部隊「蒼穹」を率いる主人公モント・リオニス役を吉田が前作に引き続き務めるほか、武藤潤（原因は自分にある。）、川上千尋、赤井沙希、清井咲希、鈴木紗理奈らが続投。今回からの新キャストとして、桜木心菜（私立恵比寿中学）、雨宮翔（GENIC）、福澤希空（WATWING）、鈴木曉（WATWING）ら輝きあふれるメンバーが参戦する。
――激しいアクションやキャラクター再現度の高さが大反響を呼んだ前作。続編オファーを聞かれた時のお気持ちはいかがでしたか？
吉田：前作が“絶対に続くだろうな”という終わり方だったので、いつか来るだろうと思っていたんですけど、思ってた以上に早かったです。「やりますか？」と言われて、一瞬「やりませんと言ったらどうなるんだろう？」と思いましたけど（笑）、ありがたいなと思いましたし、うれしかったです。
――前回は吉田さんにとって初めての主演舞台でした。どんな思い出がありますか？
吉田：最後のカーテンコールの時に、終わったことの喜びから「終わったー！」って言ってたんですよね。「裏でやれ」っていう話なんですけど（笑）。やりがいのある仕事だったし、経験値としてすごくいい作品に携わらせてもらったなと思いましたし、走り切ることができた喜びにあふれたことを覚えています。貴重な経験だったなと思います。今回は新キャストの方をお迎えすることもあり、全員フラットに初心を取り戻してやりたいなと思っています。
――世界中で愛される作品の舞台化ということもあり、プレッシャーもありましたか？
吉田：「ファイナルファンタジー」と聞いて、「なに？」ってなる人はほぼほぼいないじゃないですか。人気は海を越えていますし、その中の主人公の1人を演じるというのは、考えすぎると絶対重圧に負けそうなので、あまり深くは考えずに、クオリティと再現度、それと生でやるからこその魅力というものを全力で出すことに専念しようと思いました。
衣装合わせをした時に、キャラクター造形をされた方が細かくチェックされていて、“めっちゃ見てる！”“怖い！”と走って逃げたくなるくらいのプレッシャーでした。でも、原作を背負うということはそれくらいの圧を感じるものというか、プレッシャーではあるけれどちゃんと演じ切るというのがこの仕事の使命だなと思ったので、悩みもしましたけど、最終的に皆さんによかったと言っていただけたのでうれしかったです。
――前回はアクションの激しさや再現度の高さも大好評でした。
吉田：衣装チーム、ヘアメイクチームの皆さんが、こんなに細かく作れるんだっていうくらい細かく作ってました。こうしたほうがいいか、ああしたほうがいいかという足し算引き算があって。しかも本当に動きやすかったんですよね。プロのチームと仕事ができていると心から思いました。
殺陣に関しても、初めて西洋の両刃の剣を触ったので細かくイロハから教えていただきました。いくら軽いとはいえ剣をずっと振っていると肩が熱を持ってしまって。舞台裏ではずっとアイシングをしたり、電気を流したり、いろいろとメンテナンスしていただけて助かりました。今回は殺陣がより熱くなるらしいので楽しみにしています。
◆モントの言葉の中にある熱量を発揮したい
――そんな前作を受けての第2弾。台本を読まれての印象はいかがですか？
吉田：規模感が国同士ということで、「ファイナルファンタジー」の中でも特殊な作風だと思いますが、軸となっているのは家族や仲間、愛する人のお話。現代でも自分たちの手の届く範囲にあるテーマというのがキーポイントだと思うので、大事なものを大事だと思う心を伝えたいです。モントの言葉の中にある熱量を遜色なく芝居でも発揮したいなと思っています。
――演じられるモントはどんなキャラクターだと感じられましたか？
吉田：モントは仲間思い、国思い、家族思いなキャラクターで、混乱や試練もまっすぐ乗り越えようとするんです。王になってなお混乱へ向かう力があって、その強さや信念はすごいなって思いました。まっすぐ生きているところが理想というか憧れですね。これぞ主人公だなと思うので、そうした生き方をモントになって体験できるということはうれしいなと思います。
――今回は、新キャラクターも多く登場します。
吉田：新キャラクターたちがカッコいいんですよね。各国から参加してくる展開になるので、かなり見ごたえがありますしアガりますよね。アクションももちろんそうなんですけど、相関図で見た時に面白い形になるというか。それぞれにそれぞれの考え方があって、連合軍だとしても本当にみんな同じ気持ちなのかというのもそうだし、その中で起こるトラブルとかも見ていて面白いなって。１つの戦をじっくり目の前で見る感じに近いかもしれません。熱いアクションの大合戦を楽しんでいただけると思います。
――一方、前作でチームワークを培ったメインキャストの皆さんが続投されるのは心強いですね。
吉田：双子の弟シュテルを演じる武藤は、彼の熱量がいつも陽のほうに働いてるものがシュテルでは陰に働いているのですが、爆発的なエネルギー量に関しては似ているなって思います。一緒にやっていてやりやすいです。川上さんは僕にとってはマシュリーでしかないですし、清井さんと赤井さんは溌剌としていて。ママ（鈴木）もそうなんですけどチーム女子が現場を明るくしてくれます。みんなオンオフしっかりしているので、オフの時はちゃんとガス抜きできるというか、ふーっと落ち着けるチームでした。
◆大ブレイクで環境激変も、自分の中で大事にしているものは変わらず
――吉田さんにとってこの1年はフル活躍な日々でしたが、本作に向かう心境の変化はありますか？
吉田：周りを取り巻く環境が変わっただけであって、自分の中で大事にしているもの、やりたいものは変わってないかなと感じています。舞台に向かう心境は前回からの続きを始める気持ちでいきたいなと思っていて、グループで僕を知って今回劇場に足を運んでくださる方もいらっしゃると思うんですけど、そこはしっかりストレートプレイのよさや、モントとして生きてる姿を舞台上でも表現できたらいいなと思います。
でもこの1年の活動は絶対に糧になっている実感はあります。日々勉強のつもりでやらせてもらっていますし、経験値を圧倒的に積み重ねることができました。
――グループ活動とソロ活動で気持ち的に違う部分はあるのでしょうか？
吉田：そんなにないですね。芝居の現場に関してということなんですけど、グループでの活動やそこでの僕を見てお声がけいただけたのだと思うので、頑張りはするんですけどそんなに気負わずに、普段の僕だからいただけた役割を全うしようと考えています。
――この1年大忙しな中で、ブレずに大切にしたことはどんなことでしょう。
吉田：“ぽいこと”をするのはやめようと思っていました。ダメだったらダメでいいから僕であるということを全力で軸にして、「吉田はこうだもんな、良し悪しあれど」って思ってもらおうと思っていました。いい子になろうともしなかったですし、好青年でいようとも思わなかったです。素のまんまでいこうという気持ちでやってきました。
――確かに二宮和也さんのバラエティー番組を拝見しても、そんな感じがしました（笑）。
吉田：バラエティー番組は、僕の中で10ヵ月のチキンレースをやってる感じなんです（苦笑）。普通に「頑張ります！」って言えばいいところを、「そう言うか…」って（笑）。普通相手に合わせて自分を変えるというのを、あえてやらないっていう方向で頑張りました。心労はすごいですけど、メンバーの特性を生かしていただけて感謝しています。
――そんな1年を経験して迎えた2026年はどんな年になりそうでしょうか？
吉田：なんとなくやることはわかっているんですけど、追いついてなくて。でも、現状てんやわんやなんですけど、やることどれもが楽しそうではあるんですよね。
――2026年も超多忙な日々になりそうですが、これを楽しみたいというものはどんなことでしょうか？
吉田：舞台が終わったら曲を作ろうと思っています。自分のラジオでフェスを開いて、オーガナイザーかつヘッドライナーをやりましたがダメダメだったので、そこはもう1回リベンジしたいなとも考えています。音楽では、自分というものを投影した、M!LKとはまた違った表現を続けたいなって思います。
この1年いろいろ栄誉あることを経験できたのもありがたかったのですが、それよりも周りの方が本当に喜んでくれることが多かった1年でした。これまで泣かず飛ばずな1年もありましたけど、自分たちがちょっとステップアップすることで喜んでくれる方がこんなにいるんだ、あ、そんなふうに思ってくれていたんだと気づけたのが一番うれしかったことかもしれないです。今年もそんな経験をたくさんできるように全力で頑張りたいと思っています。
（取材・文：渡那拳 写真：米玉利朋子［G.P.FLAG inc］）
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』は、東京・サンシャイン劇場にて1月30日〜2月8日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2月14日〜16日上演。
