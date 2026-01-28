石倉三郎・生瀬勝久、『ラムネモンキー』出演決定 鬼の体育教師＆“裏の顔”を持つ店主で登場
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話（本日1月28日放送）に石倉三郎、第5話（2月11日放送）に生瀬勝久が出演する。石倉は中学時代の主人公3人を目の敵にしていた鬼の体育教師、生瀬は3人が通ったレンタルビデオショップの店主それぞれの現在の姿を演じる。
【写真】石倉三郎・生瀬勝久の場面写真が公開（3枚）
古沢良太が脚本を手がける本作は、題して「1988青春回収ヒューマンコメディー」。吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の3人は、中学生時代に映画研究部でカンフー映画の制作をしながら熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。37年ぶりに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の“謎の失踪事件”を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す。
11年ぶりにフジテレビ制作の連続ドラマに出演する石倉三郎が演じるのは、中学時代に雄太・肇・紀介を目の敵にし、とくに肇を厳しく叱っていた鬼の体育教師・江藤順次の現在の姿。体罰も辞さない江藤は、当時3人から「ジェイソン」と呼ばれ恐れられていたが、肇の記憶からマチルダ失踪事件の容疑者として浮上。現在は病に伏して入院しており、手足を動かすのもやっとの江藤のもとを肇たちが訪ねて行くと…。涙なしでは見られない、“愛のビンタ”は必見だ。
石倉は「実に40年ぶり位の教師役でして、まぁ今回はとっくに定年退職した教師役でして、それももう余命幾ばくもない入院中の身、そこへ元の教え子達が訪ねてきて…この教師やたらに生徒達に嫌われてたんですな、この先生、私も何かはるか昔の先生を思い出して、楽しんでやらせて頂きましたね。生徒役が当代の人気俳優さん達ですからイヤコレは面白いなと、ワクワクです」とコメントしている。
そして、生瀬勝久が演じるのは、主人公3人が通ったレンタルビデオショップ「ビデオジュピター」の店主・蛭田哲夫の現在の姿。かつてはカンフー映画づくりに没頭する3人に倉庫を部室として貸し、ラムネを差し入れるなど優しさにあふれた人物だったが、第5話で“金もうけ第一主義”の裏の顔が判明…？
生瀬は反町とは『八重の桜』（NHK総合・2013年）、大森とは映画『法廷遊戯』（2023年）、津田とは『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系・2023年）などでそれぞれ共演している。3人と抜群の呼吸を見せる濃密な掛け合いが見どころだ。
そして、今夜の第3話では『ラムネモンキー』のタイトルの意味も明らかに？
ドラマ『ラムネモンキー』は、フジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
【写真】石倉三郎・生瀬勝久の場面写真が公開（3枚）
古沢良太が脚本を手がける本作は、題して「1988青春回収ヒューマンコメディー」。吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の3人は、中学生時代に映画研究部でカンフー映画の制作をしながら熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。37年ぶりに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の“謎の失踪事件”を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す。
石倉は「実に40年ぶり位の教師役でして、まぁ今回はとっくに定年退職した教師役でして、それももう余命幾ばくもない入院中の身、そこへ元の教え子達が訪ねてきて…この教師やたらに生徒達に嫌われてたんですな、この先生、私も何かはるか昔の先生を思い出して、楽しんでやらせて頂きましたね。生徒役が当代の人気俳優さん達ですからイヤコレは面白いなと、ワクワクです」とコメントしている。
そして、生瀬勝久が演じるのは、主人公3人が通ったレンタルビデオショップ「ビデオジュピター」の店主・蛭田哲夫の現在の姿。かつてはカンフー映画づくりに没頭する3人に倉庫を部室として貸し、ラムネを差し入れるなど優しさにあふれた人物だったが、第5話で“金もうけ第一主義”の裏の顔が判明…？
生瀬は反町とは『八重の桜』（NHK総合・2013年）、大森とは映画『法廷遊戯』（2023年）、津田とは『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系・2023年）などでそれぞれ共演している。3人と抜群の呼吸を見せる濃密な掛け合いが見どころだ。
そして、今夜の第3話では『ラムネモンキー』のタイトルの意味も明らかに？
ドラマ『ラムネモンキー』は、フジテレビ系にて毎週水曜22時放送。