¡¡»³»þÁï¿¿¤È¿ûÌîÈþÊæ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢Æî¶×Æà¡¢ÅÄÃæ°ÎÅÐ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³»þÁï¿¿¡ß¿ûÌîÈþÊæ¤¬¿Æ»Ò¤Îå«¤È°¦¤ò¤Ä¤Å¤ë¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡¿·¿Êµ¤±Ô¤Î´ÆÆÄ¡¦ÃæÀî½Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤ÈÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²æ¤¬»Ò¤Î´õË¾¤¢¤ëÌÀÆü¤ò´ê¤¦¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°¦¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£Êì¿Æ¤ò´ÇÉÂ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤È¼«¿È¤ÎÊì¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¡¢È¾¼«ÅÁÅª±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤¿Êì¡¦Èþºé¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÆ£Â¼Í¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³»þÁï¿¿¡£¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÊì¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£Êì¡¦Èþºé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â»Ò°é¤ÆÃæ¤ÇÊì¿ÆÌò¤¬Â³¤¯¿ûÌîÈþÊæ¡£Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤ò²¿¤è¤ê¤â»×¤¤¤ä¤ëÊì¿Æ¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Èþºé¡Ê¿ûÌî¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦²¼Â¼¹á¿¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀ¾Ìî¼·À¥¡£Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤ò´µ¤¦Èþºé¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¤¡Ê»³»þ¡Ë¤¬Èþºé¤È½½Ê¬¤Ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Æ¤¸¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÃæÀî´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌò¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¹Í¤¨¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍÞÀ©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¡Ö±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»³»þ¤µ¤ó¤ÏÍ¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÍ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»×½Õ´ü¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿ÍÃ£¤Ë¤·¤«´¶¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ç±éÆó¿Í¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆî¶×Æà¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æî¤Î»Ñ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¡¢Èà½÷¤òÈ´¤Æ¤¡£Æî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°É²Ö¤Î¸ýÄ´¤ò¤è¤ê¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°É²Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤â¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤àÍ¤¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¡¢Æî¤¬ÌÀ¤ë¤¯¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¤Ï¡Ö°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¦ÂçÊ¿æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÄÃæ°ÎÅÐ¡£°ÊÁ°¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤È¤À¤±¹ð¤²¤Æ¥Ð¥¹¥±Éô¤ò¼¤á¤¿Í¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëæÆÂÀ¡£¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÍ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Êì¡¦Èþºé¤ò¤Ï¤¸¤á²¼Â¼¡¢°É²Ö¡¢æÆÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í¤¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï´ê¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Í¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ëÀþ¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¡¢Êì¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¡£¾Íè¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÍ¤¤Ï¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«ÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢Â©»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦Êì¡¦Èþºé¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²¼Â¼¤È°É²Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ¾ÈÅª¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëæÆÂÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´°÷¤¬Í¤¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢3·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨À¾Ìî¼·À¥¡¢Æî¶×Æà¡¢ÅÄÃæ°ÎÅÐ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£À¾Ìî¼·À¥¡Ê²¼Â¼¹á¿¥Ìò¡Ë
±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç ³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â ¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³»þ¤µ¤ó¤Ï Í¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÍ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»×½Õ´ü¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿ÍÃ£¤Ë¤·¤«´¶¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»£±Æ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢´Ñ¤ëÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æî¶×Æà¡Ê¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¡Ë
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡ÊÂçÊ¿æÆÂÀÌò¡Ë
½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£»³»þ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÀÄ½Õ¤òÀ¸¤¤¿³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ð¥¹¥±»ØÆ³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°î¤ì½Ð¤ëÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËæÆÂÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö90 ¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
