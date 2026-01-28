ハル・シティのMF平河悠の振る舞いが反響

イングランド2部ハル・シティのMF平河悠がいじめの被害に遭う少年へユニフォームを送った。

“心温まる”その振る舞いは大きな反響を呼んでいる。

ハル・シティの公式Xは1月25日、「Heartwarming.」と綴って動画を公開した。24日に行われたスウォンジー戦後の一幕で、平河がスタンドで待つファンの少年の元へ駆け寄り、自身のユニフォームをプレゼントする様子が収められていた。

実は試合前に、この少年の母親がXで「私の息子がいじめられていると知り、打ちのめされていました。彼の無邪気で真っ直ぐな考え方は誤解を与えることも多いです。神経多様性に対する教育が必要です。彼は今、世界から隠れたいと思っているようですが、私は明日のフットボールの試合に生けることを願っています」と投稿。これに対し、平河が直接「こんにちは。あなたのサポートに感謝しています。今日の試合で会えることを楽しみにしています。私のシャツをプレゼントします」と返信し、2人の交流が実現するという流れだった。

平河は今冬にブリストル・シティからの期限付移籍加入。これがまだ加入2試合目だが、サポーター思いのこの行動でファンのハートを一気に掴んだ。SNS上でも「心温まる素敵な時間だな」「素晴らしい人物」「一連のストーリーが泣ける」「なんて好青年なんだ」「この少年がどれだけ勇気をもらえたか想像するだけでうるっとくる」と大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）