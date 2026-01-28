Æó³¬Æ²¹â»Ì¡õÃöËó¼þÅÎ¡¢´Á»ú4Ê¸»ú¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¡¡Ææ¥ï¡¼¥É¤Ë¾¾°æ¥±¥à¥ê¤é¶ìÀï
¡¡28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§58¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö»Í´Á»ú²ñÏÃ¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÖºÇ¶áÃ¯¹Ô¡×Ææ¥ï¡¼¥É¤òÊü¤ÄÃöËó¼þÅÎ
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¦ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¤ò·Þ¤¨¡¢¥±¥à¥ê¤ÈÅÄÞ¼¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤ÈÃöËó¤Î»×¹Í²óÏ©¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡Ä©¤à¶µ°é¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö»Í´Á»ú²ñÏÃ¡×¡£Æó³¬Æ²¤ÈÃöËó¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡È¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡É¤Ë±è¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç²ñÏÃ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¯¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´Á»ú4Ê¸»ú¤Î¤ß¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡È¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö²¿½è¹Ô¹¥¡Ê¡á¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Í×ÎÎ¤Ç¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡ÖºÇ¶áÃ¯¹Ô¡×¤ÈÃöËó¤¬Ìä¤¤¤«¤±¡¢Æó³¬Æ²¤¬¡ÖÌµÅ¹°ì¹Ô¡×¤È²óÅú¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÌýÂ¿»Ò¹¥¡×¡Ö¹ÔÍ¹ÔÌµ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ææ¥ï¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥±¥à¥ê¤ÈÅÄÞ¼¤Ï¡¢¡È¥Ë¥«¥¤¥Î¡É¤Î²ñÏÃ¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ì¸«´ÊÃ±¤Ê¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢½ñ¤¤¿¤¤´Á»ú¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö¤¦¤¢¤¡¡×¤È¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¡£Æó³¬Æ²¤ÈÃöËó¤Î´Á»ú¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥±¥à¥ê¤¬¶ìÀï¤·¡¢ÅÄÞ¼¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÞ¼¤µ¤ó¡Ä¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡×È¯¸À¤â¡£¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤³¤È¸À¤¦!?¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃöËó¤¬¡ÖºÇ¶á´ÑÆ°¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Æó³¬Æ²¤¬¡Ö´¶´¶ÍÍ¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶½Ê³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
