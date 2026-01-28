“外パリ、中ふわっ”なバレンタイン「チョコいちごカヌレ」に反響「これもらえたらめちゃくちゃ嬉しい」【作り方動画あり】
外はパリ、中はソフトな「チョコいちごカヌレ」のレシピがTikTokに投稿され、動画再生35万回以上の反響があった（27日午後3時時点）。
【写真一覧】「これもらえたらめちゃくちゃ嬉しい」バレンタインに最適、「チョコいちごカヌレ」の作り方
投稿したのは、初心者でも作りやすいレシピを投稿している、ひろまるクックさん（@hiromaru007）。動画では「おいしかった！今回はプレゼントにバッチリのチョコいちごカヌレだよ」とおすすめし、ラッピング方法まで紹介している。作り方は以下の通り。
【材料】
ミルクチョコ150グラム
ホイップクリーム（市販）90グラム
いちご8個
ハーベスト4枚
デコペン1本
【作り方】
1：ミルクチョコを耐熱ボウルに細かく割り入れて、500Wで60秒加熱。よく混ぜて溶かす（溶けない場合は10秒ずつ温めてよく混ぜて溶かす）
2：カヌレ型の内側全体にチョコをゴムベラで塗って、冷蔵庫で約10分冷やし固める
3：ホイップクリームをカヌレ型の約8分目まで絞り入れて、葉っぱを切ったいちごを押し込み、その上にホイップクリームを絞り、上からホイップを重ね入れて、ハーベストで蓋をする
4：冷蔵庫で20〜30分冷やして、優しく型から取り出し、溶かしたデコペンをカヌレに塗っていちごを乗せたら「チョコいちごカヌレ」の完成！
5：ラッピングには、ダイソー商品『底マチクリアバッグ』を使用して、袋の上を約1センチ折り、リボンを結んでシールを貼ったらできあがり
この投稿にユーザーからは「可愛い バレンタインにいいですね」「これもらえたらめちゃくちゃ嬉しい」「うまそー！」「天才」などの称賛する声が送られていた。
