Ì£Êý¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ä À¾ÅÄÍ»Ö¤¬¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤Ç¡ÈÄÁ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É µÜ±º·ò¿Í¤Î¶¯Îõ¥¹¥Ñ¥¤¥¯Ä¾·â¤ÇÆÍÁ³¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó 3¡¼1 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê1·î25Æü¡¦ÃË»ÒÂè12Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¾ÅÄÍ»Ö¡¢µÜ±º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯Ä¾·â¤Ç¡ÈÄÁ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÇÃíÌÜ¤«¤Ä¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£µÜ±º·ò¿Í¤ÎÞÕ¿È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿À¾ÅÄÍ»Ö¤¬¸«¤»¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÐ·è¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÄÁ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾ÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ£ÊýÁª¼ê¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤â¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î25Æü¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè12Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Àï¤¤¤Ï½ªÈ×¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È0¡¼3¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¾ìÌÌ¡¢ÂçºåB¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤ò½¦¤Ã¤¿WDÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¤¬¥é¥¤¥È¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òµÜ±º¤¬¥¯¥í¥¹¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ËÈ¿±þ¤·¤¿À¾ÅÄ¤¬¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¤ËÄ¾·â¡£»×¤ï¤º¤½¤Î¾ì¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡ÖÀ¾ÅÄ¤¬µÜ±º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾å¤²Â»¤Í¤Æ¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥óÄ·¤Í¤Æ²ù¤·¤¬¤ëÀ¾ÅÄ¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖµÜ±º¤¬À¾ÅÄ¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¤·¤Ó¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈµÜ±º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜ±º¤¬¡¢3ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò´Þ¤à18ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¤¹¤ëÀ¾ÅÄ¤â3ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò´Þ¤à15ÆÀÅÀ¡£¶¦¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹â¤á¹ç¤¦ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1¡½3¤ÇWDÌ¾¸Å²°¤ÏÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢µÜ±º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ·è¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¾ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¸ß³Ñ¤ÎÆâÍÆ¡£¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡ÖÀ¾ÅÄÂÐµÜ±ºÂÐ·è¤Ï¤ä¤Ï¤ê´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¾ÅÄ¤âµÜ±º¤â¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÀ¾ÅÄVSµÜ±º¤ÎÀï¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¤ÈµÜ±º·ò¿Í¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥µ¡¼¥Ö¤Î°ÒÎÏ¡ªÄ¾¤Ë¸«¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼2¿Í¤Ë¤è¤ë¡È¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¡É¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë