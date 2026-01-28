妊活中の男性が陥ってしまう《サウナの罠》…リフレッシュのつもりが「精子に起こりうる異変」

サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。

妊娠中の女性、もしくは妊活中の女性や男性は「サウナの利用を避けたほうがいい」と指摘する医師もいる。気になる場合は、かかりつけ医に相談するのがおすすめだ。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

めまいや脱水症状を起こすことで…

サウナ発祥の地であるフィンランドでは、妊娠中の女性も日常的にサウナを楽しんでいます。また日本においても、「妊娠中・妊活中の女性はサウナに入浴してはいけない」などの法律は特に設けられていません。

とはいえ、妊娠中・妊活中の場合、サウナ入浴に関して注意してほしいことがいくつかあります。

まず、長時間のサウナ入浴や大量の発汗、血圧上昇などによって、めまいや脱水症状を起こすようなことがあると、特に妊娠中の場合、危険を伴う可能性があります。めまいや脱水症状が原因で意識を失ったり転倒したりした場合、さらにそのリスクが高まります。

また、長時間の利用は胎児によくない影響が及ぶ、との考えもあります。ただし、この可能性に関しては研究が十分におこなわれていないため、あくまで“その可能性がある”ということになります。

精巣の適温はせいぜい「35度程度」

なお、サウナの高温は、妊活中の男性にもよくない影響を与える“可能性がある”とされています。これに関しても、胎児に与える影響同様、研究データが十分ではありませんが、サウナの熱が、精子の生産や運動性に影響を及ぼす可能性があると考えられています。

精子を生成する器官である精巣は、体温よりも低い35度程度に保たれていますが、これは精子を健康に保つために非常に重要なこととされています。陰嚢が身体の外にぶら下がっているのも、新鮮な空気で冷やして、温度を下げるための仕組みです。

しかし、サウナに入ると、当然、陰嚢も精巣も温度が上昇します。そうなったとき、精子にどんな影響が及ぶ可能性があるかというと、「数の減少」「運動能力の低下」「形態異常の増加」が挙げられます。つまり、妊娠率の低下につながる可能性があるということです。

そのため、少しでも妊娠の可能性を上げたいと考えている場合は、サウナに入浴するにしても、時間を短めにするなど意識するといいかもしれません。

