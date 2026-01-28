「子連れでもサウナを楽しみたい」なら知っておくべき《4つの注意点》…時には”水風呂なし”の選択肢も

サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。

子どもとのサウナ入浴というシチュエーションでは、「大人同伴」はもちろん、「長時間利用を避ける」「無理に水風呂に入らない」「しっかり水分補給」が鉄則だ。さらに、施設独自のルールがある場合にも気をつけたい。

【前編記事】『「せっかくサウナに入ったのに疲れが倍増」してしまう人の意外な共通点…その原因「血行不良」かも』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

子どもは「サウナから出るタイミング」を測れない

サウナの本場・フィンランドでは、妊娠中の女性や小さな子どもたちも、日常的にサウナを楽しんでいます。

日本においても、法律などではサウナの年齢制限が設けられていないため、基本的には「小さな子どももサウナを楽しめる」ということになります。ただし、施設によっては、子どものサウナ利用を制限していることがあるため、事前に施設のルールを確認することが大切です。

特に、オムツが外れていない子どもの場合、衛生上の理由でNGとしている施設がほとんど。「どうしても家族で入りたい」などと言っても通りません。

また、オムツが外れている子どもと入浴する場合でも気をつけるべきことはいくつかあります。

1つめは、大人が一緒に入浴することです。特に、8歳未満の子どもは、体温調節がうまくいかない場合はあるほか、自分の身体の状態を把握できず、サウナから出るタイミングを測れないことなどもあります。サウナ内では大人が様子を見ながら一緒に過ごすことが大切です。

また、火傷や転倒のリスク、マナー面から考えても、やはり大人の同伴は不可欠であるといえます。

子どもに「水風呂」は負担が大きすぎる

2つめは、長時間の利用を避けることです。特に、身体が小さく、体温の調節機能も弱い子どもの場合、大人と比べて身体が火照るまでの時間が短いため、脱水症状などを起こしやすいと考えられます。そのため、サウナ入浴から外気浴までのセット数は2回程度に、サウナ室内での時間にも配慮しましょう。

3つめは、無理に水風呂に入らないことです。サウナ入浴の後に水風呂に入ることで「ととのう」を体感できることは、サウナの醍醐味ではあります。しかし、子どもにとっては身体への負担が大きすぎる可能性があります。

フィンランドでは大人にとっても水風呂はマストではありません。無理をすると不調を引き起こすこともあるので、十分注意することが必要です。水風呂なしでサウナから外気浴までの一連の流れを楽しみたい場合、代わりに冷たいシャワーをさっと浴びて、外気浴の時間を長めにとれば、身体への負担を軽減できるのでおすすめです。

4つめの注意点は大人とまったく同じですが、サウナ入浴前後にしっかり水分を補給させることです。子どもは皮下脂肪が薄いぶん、大人より脱水を起こしやすいので、大人が注意してあげましょう。

【こちらも読む】『【赤坂サウナ死亡事故】「他人事ではない」「部屋のパーツは消耗品」…専門家が伝えたい「必須知識」とは』

【こちらも読む】赤坂サウナ死亡事故「他人事ではない」「部屋のパーツは消耗品」…専門家が伝えたい「必須知識」とは