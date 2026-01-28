高市内閣を「中道」が圧倒するかもしれない…！マーケティングのプロが解説する「総選挙」のゆくえ

高市内閣は「短命政権」に終わる…？

国民の支持率75％を誇った高市内閣が、まさかの短命政権に終わる可能性が出てきました。

野党に対する「奇襲」と思えた年明け早々の解散総選挙プランに対して、立憲民主党と公明党が想定外の新党結成に動きました。

そうなると鍵を握るのが今回、小選挙区に候補を立てない公明党の組織票です。前回、2024年の衆院選比例区では自民党の得票数が1458万票だったのに対し、立憲民主党と公明党を足し合わせると1753万票になります。つまり新党「中道改革連合」の集票力は、単純計算で自民党を大きく上回ります。

公明党は全国で約600万票、衆院の小選挙区あたりでは2万票を積み増す力を持っているといわれています。前回の衆院選で自民党と立憲民主党の候補者の得票差が４万票以内の選挙区は実に65区ありました。

この65議席のうちのかなりの部分がひっくり返れば、自民党の大敗という与党にとって悪夢のシナリオが現実化します。

一方で高市首相にとって追い風になるはずの浮動票ですが、昨年12月の世論調査では内閣の支持率75％に対して自民党の支持率は37％と低迷しています。高市首相は好きだけれど、自民党の裏金政治はNOだというのが国民の空気です。

選挙戦が始まれば、高市首相の応援演説はどの選挙区でも人気でしょう。１月27日の公示日から2月8日の投票日まで、12日間の選挙戦で高市首相は働いて働いて働くことでしょう。過去最大規模と呼ばれた2017年の安倍晋三首相（当時）の応援演説では、1万6000kmを移動して約40選挙区で計50回もの演説をこなしたとされています。

衆議院選挙の小選挙区は全国で289区。そのうちの激戦区がこの65区だとして、そこに重点的に高市首相が出向いたとしても40区のうち何区で組織票を浮動票でひっくりかえせるか？

それを考えると、高市自民党は劣勢の感が強まります。

高市総理は衆院選の勝敗ラインを与党で過半数とおいています。現在、自民党と日本維新の会、自民会派に入った無所属議員で233議席とちょうど過半数ですから、現状維持できなければ高市内閣は退陣。もし大敗すれば野田内閣誕生という未来が現実になります。

これで高市内閣は終わってしまうのでしょうか？

注目される「推し活票」って何？

今回の衆議院議員選挙では、政治の世界ではあまり語られてこなかった新しい「浮動票」がサプライズを生む可能性があります。それは「推し活票」です。

実はこの理論、言い出したのはわたしの友人の音楽アーティストです。彼と推し活マーケットの構造について議論をしているうちに、

「鈴木さん、最近の選挙って推し活の要素が強まっていることに気づいています？」

と言われたのです。

彼の見立てでは、政治家の中で一番「推し活」型の支持者に支えられているのがトランプ大統領です。言っていることがころころ変わって、何が政治主張なのかがわかりにくいにもかかわらず、人間として推されていることでアメリカ市民の約半数の支持を得ているのです。

高市ブームもそれと同じだと彼は言います。政策としては保守で右寄りですから国民の多数派からは外れているはずですが、なにしろきちんと仕事をしてくれそうなところが気持ちいい人です。

政策よりも人物

これまでの日本社会は停滞していて、重要な問題がもちあがるたびに「検討」しかしない時期が続きました。直近の一年は何もできないままただ居座っているように見える首相がいて、国民の心が本当に離れてしまっていました。

そこに働いて働いて働くと主張する首相が登場し、とにかくいろいろな物事をどんどん決めていくように見える。政策よりも人物として推されているから支持率が75％に達したのです。

仮に今回の選挙が従来のような組織票に対抗して、「推し活」需要の浮動票が結果を左右する選挙だとすれば、これは政治ではなく経済のマーケティング理論の土俵の話になります。

そこでこの仮説をみなさんと一緒に考えてみましょう。きっと私たち国民の票がかつてないほど有効に左右することになるかもしれませんよ。

その理由は後編『衆院選はついにAKB総選挙方式へ…！「推し活票」が組織票を凌駕する？「高市内閣」大逆転の“現実的”シナリオ』でじっくりと解説していきます。

