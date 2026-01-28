日本海軍の「潜水艦」の”おもしろすぎる秘史”をどんどん明かす、話題の「極厚・700ページ潜水艦事典」のヤバすぎる中身…！

驚異の命中率、独立運動関与の特殊任務、潜水艦乗りに嫌われた「数字」――。太平洋戦争中の潜水艦戦争のあまり知られていない史実やエピソードを集めた「日本海軍潜水艦事典」（勝目純也著、光人社NF文庫）がファンの間で注目されている。

各作戦の計画・実行・帰還までのプロセスのほか、失敗や犠牲の実態なども網羅。700ページ近い潜水艦事典から一部抜粋・再構成してお届けする。

距離4300メートルで驚異の命中

通常、当時の潜水艦の魚雷攻撃は、各魚雷に３度の開角を与えて６本発射する。そのうちの１本が命中する距離は1500メートル以内とされた。

しかし伊六が「サラトガ」を襲撃した際、４門の前部魚雷発射管のうち１門が故障していて、３本しか発射できなかった。更に発射した距離が4300メートルと長大であった。とても命中を望める襲撃ではなかったのである。しかし結果はなんと２発も命中し、しかも同じ個所に命中したという。

撃沈には至らなかったが数少ない米正規空母を半年間、行動不可能としたことは大きな戦果であった。幸運はこれだけでなく、伊六がクェゼリン基地に帰着した時、残燃料は800リッター約１時間分しか残っていなかったのである。

「サラトガ」はこの後、伊二六にも魚雷を受けるが、これも沈没に至らなかった。初の航空母艦撃沈は、昭和17年６月のミッドウェー海戦後の「ヨークタウン」撃沈である。田辺艦長は伊号潜水艦長としては初陣にもかかわらず、大胆にも手負いの「ヨークタウン」に対して近接を果たした。

対潜警戒は厳重で、わずかでも潜望鏡を露頂したら発見される。敵の駆逐艦が真上を通る音を何度も聞きながら、潜望鏡を上げずそのまま進んだ。ところが、最後に潜望鏡を上げてみると航空母艦が山のように写るほど近距離で、このまま魚雷を発射すれば艦底を通過してしまう。そこで、なんと田辺艦長は敵の只中360度旋回したのである。そして十分に間合いをとり２本ずつ４本の魚雷を発射。全ての魚雷が命中し、「ヨークタウン」に横付けしていた駆逐艦まで同時に撃沈を果たしたのである。

知られざる「インド独立運動」の特殊任務

インドの独立運動家チャンドラ・ボースは、ヨーロッパにおいてソ連及びドイツにインド独立運動の協力を求めたが拒否された。一方、インド独立連盟の幹部が、連盟の指導者であるビハーリ・ボースの後継者としてチャンドラ・ボースを日本へ招聘することを進言し、これを受けた日本政府はチャンドラ・ボースを日本へ移送することを承諾した。

ただし、戦争中であるため、ヨーロッパから日本までの陸・空路の安全は確保できない。そこで、チャンドラ・ボースはドイツ海軍の潜水艦Ｕ一八〇でフランス大西洋岸のブレストを出港、インド洋上でＵボートから伊二九潜に移乗し、東京に到着した。ボースは後に「自由インド仮政府」を建てている。

また、日本陸軍は「光」機関という特務機関を作り、マレー半島で降伏した英印軍のインド人等を工作員として養成した。その工作員をインドに潜入させるべく潜水艦が輸送を命ぜられ、昭和18年12月及び19年3月に潜入を成功させている。最初は伊二六がパキスタンのカラチ南東に12名を、２度目は伊一六六がセイロン島中部西岸に６名を、３度目は伊二六が再びカラチ西方に10名を上陸させている。あまり知られていない特殊任務である。

事故をもたらした縁起の悪い数字

単なる偶然だと思われるが、開戦から末尾「三」の潜水艦に損失が多く、いつしか潜水艦乗りの間に「三」の数字が、縁起が悪いと言われるようになった。そこに伊三三潜が竣工したので、配属を嫌ったと人が居たと言われている。そんな中、昭和17年9月16日トラック泊地において伊三三潜は9月15日、補給のためトラックに入港、工作艦「浦上丸」に横付けを行った。

六番発射管維持針装置の故障箇所等検査・修理のため掌水雷長は艦首を約30センチ浮揚しようとこの旨を先任将校に報告した。当時司令は母艦に、艦長、先任将校及び機関長は打ち合わせのため「浦上丸」にいた。先任将校は三番四番のメインタンクの排水を考慮したが、同タンクは燃料が満載であるため思い留まり、前部釣り合いタンクの移水を行い、なお不足の場合は一四番メインタンクに差し支えない旨を独断で掌水雷長に申し渡した後に「浦上丸」に赴いたのである。

その後、後部ベント弁開放の逃気音を聞くや、たちまち艦は艦尾から沈下を始め、仰角８０度の傾斜をもったまま艦尾から沈降した。そのため後部昇降口のハッチが開いていたため、瞬時に浸水をして約２分で沈没した。この事故で乗員３３名が死亡した。犠牲者の人数も「三三」ということから益々因縁の数字となってしまった。

「撃墜王 坂井三郎」じつは「64機撃墜」も「B-17撃墜」も作られた話だった…一人の零戦搭乗員が「世界のエース」になった意外なワケ