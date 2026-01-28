禁断、官能、殺意……。話題のノワール小説、その一編一編をひもとく【前編】

『黒い絵』 原田マハ/講談社/７７０円（税込）

官能の世界が、開けてはいけないパンドラの箱を。

原田マハは『黒い絵』で、暗闇、淫靡、倦怠、鬱屈といったダークな側面から人間とアートを描き出してみせた。収録された6編の短編をそれぞれ読み終わるごとに、足元の床がパカッと割れて奈落に落ちる感覚が襲う。原田初の「ノワール小説集」である。ホラーと見まがうほどの恐怖や、眩惑された心もとなさなどをこれでもかと味わう1冊。人間も、アートも実に怖いものなのだ。

冒頭に置かれた1編「深海魚」には、一気に物語世界に持って行かれる衝撃がある。他の6作とはやや異質な世界観といえる。いや、ここに収められている短編はどれもまったく固有の世界観をもっているのであるが。

ともあれ「深海魚」の主人公は、（気分が）オチると「海の底」と呼ぶ押入れに逃げこむ女子高生、真央だ。学校ではいじめに遭っているが、押入れではとびきり淫靡な夢を見て安らいでいた。ある日、小4の時のクラスメート、流花に再会する。2人は押入れで秘め事を共有した仲だった。束の間の幸せが訪れたかに思えた矢先、さらに凄惨ないじめが待っていた。

いじめる側が見せる予想の範囲を出ない性愛に対して、少女が夢を見、流花と繰り広げた官能のあまりのエロチックさにたじろぐばかり。それだけではなく、その官能の世界が開けてはいけないパンドラの箱を開けてしまった地点まで描き出す。

真央が通うのは女子高だが、女子高を舞台にした性愛の物語はないわけではない。しかし、本作は「いじめ」という要素を加えて少女たちが、というか、女性が本来持っている性愛への欲求や夢の深さを、短編だからこそきっぱりと紡ぎ出せている。ここまで明かしたがゆえに、ぞっとするほどの怖さが後に残るのだ。本書はこの後も、女性の性愛を極めて官能的に提示する短編が登場する。

響子は「私は再び、楽園の入り口に立ったのだ」と勝利の予感に浸り……。

第2編の「楽園の破片」から、いよいよアートが絡んでくる。

ボストン美術館で開かれる講演会「楽園の破片―伊藤若冲とゴーギャンに見る十八―十九世紀の楽園回帰」のスピーカーとなっているのに、45歳になる日本美術の研究者、高木響子が、予定していた列車に乗り遅れたところから幕が開く。もうひとりのスピーカー、レイ・オークウッドはハーバード大学院教授で、ポスト印象派研究の第一人者。専門はゴーギャンと、ポン・タヴェン派の画家なのだが、その素養といい、容姿、性格といい出会った女性たちをたちまち虜にしてしまう魅力にあふれている。そのうえ愛妻家だ。ところがどうも2人はつき合っていて、最近別れたらしい。

鬱屈を抱えつつも、ある事態が出来したために、響子は「私は再び、楽園の入り口に立ったのだ」と勝利の予感に浸りながら美術館に到着する。会場に向かう途上、レイが語るであろうゴーギャンの「楽園」に思いを巡らせる。俎上に上がるのは「私たちはどこから来たのか 私たちは何者なのか 私たちはどこへ行くのか」のタイトルで知られるあまりにも有名な作品だが、「楽園」が「楽園」たりうる理由はちょっと複雑だ。この絵画作品にしても、ゴーギャンの楽園はユートピアではないし、見ていてあまり癒されるわけでもない。自然と人間の生のエネルギーが濃密にあふれかえっている。色調も重い。

詳しくここで紹介すると興覚めなので触れないが、楽園の楽園足りうる理由に、この作品を鑑賞している来館した小学生の一団の率直な生の光を対置させる。そうやって創り出した終幕の混沌と緊迫が見事だ。

私たちは、どうしようもなく今の現実を生きていかなければならない。そんなことを突きつけてくる。アートに感動し、励まされ、興味をかき立てられといったポジティブさとは違うけれど、そこにこめられた情念や真理という、これも確かに存在するアートの一面を、私たちはこれ以降も垣間見せられていくことになる。

（取材・文 内藤麻里子）

原田マハ（はらだ・まは）

1962 年、東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2005年『カフーを待ちわびて』で第１回日本ラブストーリー大賞を受賞し、’06年作家デビュー。’12年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞、’17年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞、‘24年『板上に咲く』で第52回泉鏡花文学賞受賞。また‘25年には、実話をもとにしたサクセス・ストーリー『風のマジム』が映画化された。さらに、’27年公開予定の『あなたは、誰かの大切な人』収録の「無用の人」の映画化では、著者自ら監督を務め大いに話題に。

内藤麻里子（ないとう・まりこ）

1959年生まれ。毎日新聞の名物記者として長年活躍。書評をはじめとして様々な記事を手掛ける。定年退職後フリーランスの文芸ジャーナリストに。