「愛子さまの子育て」「服装」にまで批判が及び…雅子さまを「バッシングの嵐」から救った天皇陛下の誠実さ

今上陛下と雅子妃の二人の存在が、令和の時代の人々の心を救い、その人生観が若者の参考になるのではないかと、私は考えます。まずは、天皇陛下の情熱。そして、男女同権や、ここの病、障害者などの人権についての未来感覚が、日本の政治家たちより、はるかに成熟し、世界水準に達していることが、そのひとつです。

陛下は昭和天皇という動乱を生き延びた存在から学び、雅子妃は、その愛情の下、自分が本当にやりたいことを実現できるよう前向きなる生きざまを国民にみせています。世界が揺れ動く時代に、天皇皇后がしっかりとした世界観と歴史観をもっておられることは、この国にとってとても大切なことだとおもいます。

ご成婚の際には、外交官としての希望を持つ雅子妃の思いなどから、皇室入りを悩まれることもありましたが、素直で真面目な雅子さまは浩宮のことを本気で尊敬し、一緒に暮らすことに同意しました。ご成婚からわずか1か月後の1993年7月、第19回先進国首脳会議（東京サミット）の宮中晩餐会では、皇族として初めて国際舞台に立たれました。通訳を介さずに英語やロシア語でクリントン米大統領やエリツィン露大統領(当時はオブザーバー参加)らと談笑されるなど、皇室外交を成功裏におさめられました。

記事前編は【雅子さまと紀子さま「晩餐会デビュー」にあった圧倒的な違い…雅子さまの皇室入りに「強い反対」が起こったワケ】から。

「お世継ぎ問題」の圧力にさらされて

しかし、その一方で、日本で一番封建的な家庭でもある皇室の宿命である「後継者作り」という使命の圧力にもさらされていました。外遊をするときも、ヒールではなくパンプスにして、もし懐妊していた場合、外遊がもとで流産することを宮内庁も、ひたすらおそれていました。マスコミにも、世継ぎは何時うまれるのか、報道されます。

今の女性は、35すぎて結婚することも普通だし、40歳くらいで高齢出産も平気です。しかし、それは都会に出て、自由に振舞える核家族だからできること。天皇家は、別々には暮らしていますが、いわば中小企業で、全員が役員のようなオーナー企業です。

そして、その企業の運命は、世継ぎが生まれるということに収斂されています。

正直、このプレッシャーに雅子さんは、負けそうにすでになっていました。皇室の生活を愉しむという面では紀子さんと大きなちがいがありました。美智子さんのファッションを真似するなど、皇族になることに一生の価値観を置いていた紀子さんとは、人生の価値観がちがっていたのです。

雅子妃の気持を代弁し、時代の変化を天皇皇后にも諭し、ゆっくり待つだけでなく、仕事をさせてあげることをちゃんと説教できる人材がいなかったのも不幸といえます。

宮内庁は警察官僚と外務官僚ばかりで。どちらも、雅子妃に目をむけるのではなく、天皇皇后に目をむける、ヒラメ体質の官庁です。

浩宮さま以外、誰も味方がいない。これは、きついことだったと思います。

皇室内でのストレスと不調和

その後も、宮内庁内での雅子さんのストレスは続きます。例えば、食事の際には講談社のワイン図鑑を買ってきて、料理にあうワインはこれがいいと自ら選ぶこともありました。宮中の料理人は世界各国の王室料理長や超有名レストランなどのシェフを勤めた、プロ中のプロで、そうした注文を受けることはいままでにないことでした。真面目で勉強好きな雅子さまの性格ゆえのことでもあるのですが、そういう不調和が職員にもたまっていました。

ちなみに、浩宮さまは、宮中の職員たちに、「雅子が慣れるまで大目にみてやってくれ」と謝罪にきたり、と気をつかっていました。秋篠宮は、悪戯好きなので、周囲の目を気にしない雅子さんをからかって、後ろからバットで殴り掛かる真似をして驚かせたりしていたようです。紀子さんは、雅子さんへのライバル心丸出しで、これは美智子妃への忠節で対抗します。

なんとなく、みんなの仲をおさめていたのは黒田清子さんで、彼女は穏やかな性格で、例えば、オーブンで料理をつくるときなど、20分温めるといわれると、ずーっとオーブンの前にすわってなかをみているような性格でした。

吹き荒れたバッシング

さて、このあたりから雅子妃バッシングが始まります。

そして、浩宮さまだけでは守りきれなくなり、バッシングが始まりました。その源は、やはり女性皇族たちだったと想像されます。結局、体調不良は続き、雅子さんに精神医の主治医がつけられました。この大野裕先生が極端に寡黙だったことも、適応障害という問題を国民が理解するのが遅れた原因です。

精神科医には守秘義務がありますから、大野先生の行動は当然のことなのですが、メディアは様子を知りたがり、想像で書くようになりました。わかりやすくいうと、雅子妃の診断名・適応障害は職場との不適合。もっとわかりやすくすると、美智子皇后と仲がよくないという結論になり、そういう風評が広がりはじめました。実は、美智子皇后の存在だけでなく、世継ぎつくりの圧力。皇室全体の雰囲気とあわなかったこと、など、いろんな原因があったので、大野医師も説明しづらかったのだと思います。

このころのバッシングの中心は、公務の欠席と、欠席しているにも関わらず、たまに外出すると、すごいブランド服を着ている……というものでした。欠席は適応障害で体調がすぐれないことがあるので仕方がありません。彼女の不幸は、普通、適応障害とは、嫌いな上司が右側にすわっていると右耳だけがきこえなくなるといった症状をおこすので、人事異動などで解決しますが、彼女の場合、副社長（美智子皇后）が直属の上司で終生かわることがないオーナー会社。もし雅子妃が、最初から、皇后であれば全然ちがった結果になったと思われます。つまり、心の病に対する無理解、当時の世間の常識から考えても、それは無理もないことなのですが、それが、雅子妃の心の病を長期化させていました。

圧力から守り続けた浩宮殿下

ここで、評価すべきは浩宮殿下の態度です。雅子妃は「必ず自分が守る」という態度で、周囲からの圧力をはね除け、治療に専念させ、その上、「心の病」の母親に、うまれたばかりの子供を育てるのは、リスクがあるという宮内庁の圧力もはねつけました。世間がどういおうと、公務は自分一人でつとめ、雅子妃と愛子さまを守ったのです。

今日の精神科の世界では、家族とのコミュニケーションをとることが最善の闘病策だとされていて、精神病院を減らし、グループホームによる治療が欧州では主流となっています。浩宮殿下は、そうした知識も身につけられたのでしょう。結果、愛子さまは、気品と知識にあふれるすばらしい女性に成長されました。浩宮さまと雅子妃の教育方法は間違っていなかったのです。

令和に入り、最大限に発揮される能力

そして、浩宮さまが天皇陛下になられた令和の時代になり、雅子妃殿下の能力は最大限に発揮されるようになりました。外遊で数カ国語でしゃべり、娘・愛子にも語学を教え、海外の高官や政治家にも臆することなくウィットに富んだ会話をされることは、国内外でも評判を呼んでいます。

私は、男女雇用機会均等法の第一期生として世に出た雅子妃殿下が数々の障壁を乗り越えて、皇后として、これから日本を待つ茨の道を明るく癒してくれる、すばらしい女性のりーダーとして活躍されること。まだ男女が不平等で、会社内の心の病にも対応がおくれている日本にとって、いろんな経験をした彼女こそ、最適なリーダーであり、これからも積極的に活動されて、日本の女性たちの精神的リーダーになっていただくことを願っています。

