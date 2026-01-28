「ドイツを作った男」オットー大帝を知っていますか？　分裂と統一を繰り返す不安定な王国が「ヨーロッパの覇者」になった歴史的経緯

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

「ドイツを作った男」

オットー大帝のことを書く。ところでオットー大帝とは誰か？ 「ドイツを作った男」である。

とは言ってもぴんと来ないだろう。そもそもオットーはドイツという国はおろか、ドイツという言葉すら存在していなかった10世紀の人物である。それがなぜ「ドイツを作った男」となるのか？ それをこれから説明していこう。

思えばドイツは第2次世界大戦後、ナチス・ドイツの犯した蛮行に対して何十年にもわたって謝罪を重ね、一方でヨーロッパ連合（EU）の拡充に邁進してきた。その結果、いまやドイツはEUの盟主におさまっている。さらに21世紀の現在、ヨーロッパにおいてドイツ経済は一人勝ちであると言ってよい。

この現状をみれば、ドイツは第2次世界大戦後、ひたすらに反省の意を示すと同時に勢力を伸ばし続け、最終的には再び「帝国」を復活させたと捉えることができる。現在の隆盛をみると、ドイツ第四帝国が樹立されたとも表現していいかもしれない。

むろん第四というからには、それ以前にもドイツ帝国があったはずである。直近で言えば、ナチス・ドイツが第三帝国にあたる。そして第二帝国は1871年、プロイセンを中心にしてドイツ再統一を果たしたドイツ帝国を指す。この第二帝国は1918年、第1次世界大戦の敗北により崩壊した。

神聖ローマ帝国・初代皇帝

さらに遡ったドイツ第一帝国は、いつの時代を指すのか。それこそが962年に発足し1806年に終焉が宣言された神聖ローマ帝国である。その神聖ローマ帝国の初代皇帝というのが、他ならぬオットー大帝なのだ。

だが、先にも触れたとおりオットーは10世紀に生きた人間である。その頃はドイツというナショナルな概念はまだ微塵も存在しなかった。それが証拠に神聖ローマ帝国という国号にはドイツという文言が入っていない。ちなみに神聖ローマ帝国という国号が正式に「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」となったのは1512年、皇帝マクシミリアン1世の時のことである。

そういうわけでオットーがドイツを作った男と位置づけるには、さらに歴史的な経緯を詳述する必要がある。

そもそもオットーは神聖ローマ帝国の皇帝に即位する前、東フランクの王であった。東フランク王国とは、かのカール大帝が樹立したフランク大帝国が分裂して生まれた後継部分王国のひとつである。

この東フランク王国の領域が現在のドイツ、オーストリアにほぼ重なる。それゆえ東フランクはやがてドイツ王国の源流となっていく。

東フランク王国

東フランク王国の初代国王はカール大帝の孫ルートヴィヒ2世である。東フランクという国号は、このルートヴィヒ2世が自ら名付けたものだ。以後、東フランクは分裂と再統一をくり返す。そしてルートヴィヒ2世の曽孫にあたるルートヴィヒ4世幼童王を最後にカール大帝の血筋は消え、いわゆるカロリング朝が断絶する。

その後、カール大帝と同じフランク族の豪族コンラディン家のコンラート1世が東フランク王となるが、これも一代限りで王朝が交代する。

代わりに王となったのは、当時としては辺境（現在のドイツ東部）にいたザクセン族出身のハインリヒ1世捕鳥王である。このハインリヒ1世の次男こそが、本書の主人公であるオットー1世なのである。

オットーは父の死を受け、936年に東フランク王に就いた。そしてそれから26年後の962年2月2日、ついにローマのサン・ピエトロ大寺院で教皇ヨハネス12世の手で皇帝の戴冠を受ける。それはオットーが、東フランクという限られた領域から無辺の帝国への道を突き進んだ結果だった。

