「2026年WBC日本」は強さはどれほどか…WBC黄金期と徹底比較して考える「ほんとうの実力」

野球ファンの間で「最強論争」が止まらない。いよいよ開催が迫る2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。大谷翔平や山本由伸といった「世界基準」のスターが参加表明し、名を連ねることになった今大会の侍ジャパンだが、果たして歴代の「黄金期」と比べて実力はいかほどなのだろうか。

かつての熱狂を支えたレジェンドたちの成績を振り返りながら、2026年代表の「強さ」を解剖していく。

打撃力の2006年、堅実な2009年

WBCは2006年に初めて開催された。王貞治率いる日本は「投手陣が安定している」と評価され、初代王者に輝いた。

そんな2006年大会の日本は、イメージとは違い、じつは小技のチームではなかった。

チーム打率.311、10本塁打、57打点はいずれも出場国中1位。13盗塁という機動力もさることながら、長打率でも世界3位に食い込むなど、文字通り力でねじ伏せる野球を展開した。打率.433を記録した松中信彦、3本塁打の多村仁志、そして決勝進出を決めた一発を放った福留孝介。

当時の日本の武器は、なんといっても「強く振れる打者が多い」ことだった。

2005年までのNPBが「飛ぶボール」を採用していた背景もあり、当時の打者たちは国際舞台でも気圧されることなくバットを振り切っていたのだ。松中、岩村、西岡、福留、多村といった中軸・中距離打者がきっちりと快音を飛ばし、必要とあらば川崎や西岡が機動力と小技で流れを引き寄せる。

一方、国際大会の難しさも同時に突きつけられた。韓国の小刻みな継投策に苦しみ、初見の投手への対応力という課題も露呈した。それでも大会を通して、日本は戦いながら“国際大会の勝ち方”を身につけていく。

その象徴がイチローだった。普段は感情を表に出さない男が、韓国戦で闘志をむき出しにする。その姿を見て、チームの空気が変わった。普段は冷静沈着なイチローが韓国戦で剥き出しの闘志」が、初めてメジャー組と国内組が融合したチームを一つに束ねた。松坂大輔が3戦3勝でMVPに輝くなど、投打の歯車が「精神的支柱」によって完璧に噛み合った、伝説の始まりと言えるだろう。

その勢いもあったのか、2009年の第2回大会でも日本は優勝する。しかし、2009年日本は、2006年ほどの爆発的な打撃力はなかった。それでも得点力は上位を維持し、盗塁数では出場国トップ。走って、つないで、確実に点を取る野球へと進化していた。

何より圧倒的だったのが投手陣だ。松坂、岩隈、ダルビッシュという先発三本柱は、世界的に見てもトップクラス。チーム防御率1.71という数字は、短期決戦における理想形だった。さらに、杉内が役割に縛られず第二先発・リリーフとして機能したことも、チーム全体の安定感を底上げした。

野手陣では、イチローが決勝まで打撃に苦しみ、村田が離脱するという想定外の出来事もあった。それでも青木、中島、内川、片岡らが確実に出塁し、打線が途切れないのは評価に値するだろう。加えて、城島、福留、岩村を下位に置くことで、“打線の裏の軸”を作った采配が効いた。

また、興味深いのは、福留、城島健司、岩村明憲といったメジャーリーガーをあえて下位に配した戦略だ。岩村が語った「下位打線で役割を与えられた」という言葉は、このチームの本質をよく表している。「打線の裏の軸になれ」という明確な役割を与えられたが、つなぎと長打を両立させたことで、相手投手は1番から9番まで一息つく暇もなかったのだ。個の格ではなく、役割を全員が理解し、受け入れていた。それが2009年日本の強さだった。

2023年WBCは、なぜ「歴代最強」と呼ばれるのか

その後、日本は第3回、第4回大会と優勝を逃しているが、第5回となる2023年WBCの日本代表は、大会前から「投打ともに歴代最強」と評され、これまでのWBCとは明らかに異なる熱量に包まれていた。

チケットは即完売し、世間の期待値は過去最高レベルに達していたが、その一方で、実情は必ずしも万全ではなかった。東京五輪で中心を担った坂本勇人や柳田悠岐は出場を辞退し、鈴木誠也も怪我によって合流前に離脱。浅村栄斗や菊池涼介も不在となり、野手陣にはベテラン不足や国際大会経験の少なさという不安が裏で囁かれていた。

それでも、このチームは代表キャンプの段階から、勝つための土台作りに成功していたと言える。

象徴的だったのが、最年長であるダルビッシュの存在だ。キャンプ初日から参加し、若手や中堅選手に積極的に声をかける姿は、技術以前に「代表とは何か」を体現していた。その流れの中で、大谷翔平、吉田正尚、ラーズ・ヌートバーが合流すると、チームの空気は一変する。まとまりがない個の集合体だったチームは、「世界一を取りに行く集団」へと明確に姿を変えたように見えた。

栗山英樹監督の采配も、この大会を語る上で欠かせない。栗山は一貫して選手を信じ続けた。大会序盤に不振に陥った村上宗隆を外すことなく起用し続けた判断は、その象徴だ。準々決勝では打順を組み替え、4番に吉田正尚、5番に村上、6番に岡本和真を配置することで得点の流れを整えた。

準決勝では決勝を見据えた温存など一切考えず、佐々木朗希から山本由伸へとつなぐ“その試合に必ず勝つため”の継投を選択する。終盤には代走・周東佑京を切り札として投入し、泥臭くも執念の逆転勝利を掴み取った。そして決勝では、若手投手を中心とした小刻みな継投策に切り替え、アメリカ打線を抑え切る。この柔軟さと覚悟が、栗山采配の真骨頂だったと言える。

そして、この最強投手陣を実質的にまとめ上げたのが、投手コーチ・吉井理人の存在である。合理主義でありながら、選手に答えを与えるのではなく問いを投げかけ、自ら考えさせるマネジメントは現代的な指導だった。

一次ラウンドではほぼ全投手を起用し、状態を見極めた上で、準々決勝以降は実績と調子のバランスを見ながら運用する。国際大会特有のリリーフ運用の難しさを理解した上で、準決勝では佐々木と山本で8回途中まで投げ切らせ、決勝はブルペンデーに近い総力戦を選択した。

結果として、チーム防御率2.29、奪三振80はいずれも出場国トップ。大谷、ダルビッシュ、山本、佐々木を軸とした投手陣は、世界最強と呼ぶにふさわしい完成度だった。

野手陣もまた、トータルベースボールを体現した。ヌートバーは1番打者として出塁とムード作りの両面で期待以上の働きを見せ、近藤健介も安定して打線をつないだ。大谷翔平は打率.435でMVPにふさわしい活躍を披露。吉田正尚は大会記録を更新する13打点を叩き出した。村上は序盤こそ苦しんだが、準々決勝以降に復調し、決勝では本塁打でその存在感を示す。

岡本和真、山田哲人、源田壮亮、中村悠平らもそれぞれの役割を全うし、控えに回った周東、牧原、中野、山川までもが、与えられた場面で確実に仕事を果たした。チーム打率.299、得点・打点・盗塁はいずれも上位という数字は、このチームの総合力を端的に物語っている。

そして、この大会の主人公が大谷翔平であったことに異論はないだろう。序盤からピークを合わせ、二刀流として結果を出し続ける姿は、チームに安心感と勢いをもたらした。かつてのWBCでイチローが担っていた精神的支柱の役割を、大谷は当時28歳という若さで引き受けた。結果だけでなく、言動や立ち居振る舞いそのものがチームを動かし、相手国に与えるプレッシャーも桁違いだった。最後は「投手・大谷翔平」として世界一を締めくくる。その結末まで含めて、2023年WBCは、大谷翔平という存在が野球の世界一を決める舞台を完全に支配した大会だった。

2023年WBCの優勝は、単なるタイトル獲得ではない。完成度、采配、選手層、そして絶対的な象徴が噛み合った、日本野球の到達点だった。この大会を経て、野球というスポーツが再び国技として、世界に誇れる存在であることを強く印象づけたのである。

鍵は「メジャー組との折り合い」と「打線の火力」

今大会もやはり投手陣の運用が鍵となる。海を渡ったメジャー組の招集については、常に所属球団との「折り合い」がつきまとう。球数制限や登板間隔といったシビアな条件がある中で、いかに彼らのポテンシャルを「勝負どころ」にぶつけられるか。栗山監督が築いた信頼関係を、井端弘和監督がどう引き継ぎ、メジャーサイドと調整するかが勝敗の分かれ目となる。

しかし、たとえ制限があっても、メジャー級の先発陣でゲームを制圧するスタイルは変わらない。そして、その背後には他国と渡り合えるハイレベルな投手陣が控えている。

2026年WBCの日本代表は、2023年のような「スターの共演」という側面を持ちつつも、より「再現性」に特化したプロフェッショナルな集団へと進化することもポイントである。大谷という世界一の野球選手を中心に、メジャー級の先発陣でゲームを制圧し、再現性がある得点力で相手を搔き回す。そして最後は大勢が締める。 派手なホームラン合戦だけでなく、1点を争うヒリヒリした国際試合を勝ち切るための「リアリズム」が必要になるだろう。

また、投手がどれだけ抑えても、勝つためには「火力」が必要だ。2023年大会以降、日本の打線は明らかにその質を変えた。かつてのような「スモールベースボール」一辺倒ではなく、かといって長打頼みの「ビッグベースボール」にも寄りすぎない。そのバランスこそが、現在の侍ジャパンの強みである。

野手陣は、大谷をはじめとした「スピード&パワー」を体現した選手を中心に、スモールベースボールやビッグベースボールに寄りすぎない選出が重要である。軸となる選手が土台となっているため、周東のような一芸に秀でたスペシャリストも選びやすくなったのもある。

大谷翔平という絶対的な軸がいることで、周囲を固める「役割」が明確になった。出塁、走塁、そしてクリーンアップによる一掃。この「得点パターンの多さ」こそが、短期決戦で計算が立つ「再現性」を生んでいるのだ。

この強さと伝統は初代監督の王貞治が文化を作り、原辰徳が勝ち方を教え、そこから時を経て栗山英樹が魂を吹き込んだ。

その系譜を継ぐ2026年の侍ジャパンは、もっとも「機能美」に優れたチームを目指していくことがポイントになりそうだ。豪華なメンバーに目を奪われがちだが、その本質は「いかに泥臭く、確実に1点を守り、1点を奪うか」という冷徹なまでのリアリズムにある。

メジャー組との調整という難題をクリアし、大谷という太陽の周りを精鋭たちが完璧に回ったとき、再び世界は「日本の野球」にひれ伏すことになるはずである。

