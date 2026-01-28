「自分の話が伝わらない人」が気づいていない「本当の原因」…「相手の視点」を意識する3つのポイント

「なぜ、相手に自分の話が伝わらないんだろう……」。『あなたは話せば話すほど、嫌われる人？ 好かれる人？』の著者で、NLP（神経言語プログラミング）トレーナーの木村孝司氏は、「自分が伝えたいこと」を優先して話してしまうことに問題があると指摘する。そんな木村氏が、「相手の視点」を意識する3つのポイントを教える。

「自分の視点」だけで話していないか？

「なぜ、自分の話が伝わらないんだろう？」

こんな疑問を抱えたことがある人は、多いのではないでしょうか。

その原因の1つに、「自分の視点だけで話してしまう」という問題があります。自分の視点とは、「自分が伝えたいこと」を優先して話すことを指します。

例えば、このようなケースです。

・自分はこう思う

・自分はこう感じる

・自分が言いたいことを言いたいように話す

もちろん、自分の意見を伝えることは大切です。しかし、それが相手の視点を無視したものになっていると、伝わりにくくなります。

例えば、あなたが熱意を持ってプロジェクトの提案をしているとします。でも、上司の頭の中には「予算の問題」や「会社の優先順位」があるとしたらどうでしょう？

あなたがどれだけ「このプロジェクトは素晴らしい！」と熱弁を振るっても、相手の視点を考慮した伝え方をしない限り、なかなか理解されないでしょう。

これは日常の会話でも同じです。「自分はこんなに大変だった」と話しても、相手が共感してくれないと、「なんでわかってくれないの？」とモヤモヤすることがあります。

でも、相手にも相手の事情や価値観があります。自分の話を聞いてもらう前に、まずは相手の事情や価値観を探る必要があるのです。

「相手の視点」を意識する3つのポイント

では、どうすれば相手の視点を意識することができるのでしょうか？

それには、次の3つのポイントを意識するとよいでしょう。

(1) 相手の話し方や行動に注目する

相手の話し方や表情、身ぶりをよく観察してみると、その人の「考え方のクセ」や「重視していること」が見えてきます。例えば、次のようなことです。

・話すスピードが速く、結論を先に言う人→「要点を簡潔に知りたい」

・じっくり考えながら話す人→「詳細をしっかり理解したい」

・身振りが多い人→「感情を大切にしている」

相手の特徴に合わせて話し方を少し調整すると、伝わりやすくなります。

(2) 相手の価値観を理解する

人はそれぞれ、大切にしている価値観が違います。

例えば、ある人にとって「仕事のやりがい」が一番重要だとしても、別の人にとっては「安定していること」が大切かもしれません。あなたが「やりがい」を前面に押し出して話しても、「安定」を重視する人には響かないでしょう。

相手の価値観を理解するために、次のような質問を投げかけてみましょう。

・「どんなことが大事だと思いますか？」

・「なぜそう思ったのですか？」

・「これまでで一番うまくいったと感じたのはどんなときでしたか？」

相手が大切にしていることを理解できれば、その価値観に合わせた伝え方ができるようになります。

「自分の視点」を一度脇に置いてみる

(3) 一度、自分の立場を離れてみる

意見がぶつかったり、相手が納得してくれないと感じたりしたときは、「自分の視点」を一度脇に置いてみましょう。

例えば、あなたが提案をしても上司が納得してくれない場合、次のように考えてみます。

・自分の視点：「これは絶対にいいアイデアなのに、なぜ通らないんだろう？」

・相手の視点：「この提案はコストがかかるし、リスクがありそうだから慎重にならないと」

・第三者の視点：「どちらも正しい部分がある。上司はリスクを減らせる方法があれば納得するかもしれない」

このように視点を切り替えることで、「なぜ伝わらないのか」「どうすれば納得してもらえるのか」が見えてくることがあります。

この作業は、大切な人へのプレゼントを選ぶことに似ているかもしれません。

「今、何が欲しいのだろうか？」「どんな色が好きだったっけ？」「普段の服装はどんな感じだったかな？」「それに似合うかな？」。

相手の視点や第三者の視点で選んだプレゼントは、きっと相手を喜ばせることでしょう。

