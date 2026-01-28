「自分の話が伝わらない人」が気づいていない「本当の原因」…「相手の視点」を意識する3つのポイント
「なぜ、相手に自分の話が伝わらないんだろう……」。『あなたは話せば話すほど、嫌われる人？ 好かれる人？』の著者で、NLP（神経言語プログラミング）トレーナーの木村孝司氏は、「自分が伝えたいこと」を優先して話してしまうことに問題があると指摘する。そんな木村氏が、「相手の視点」を意識する3つのポイントを教える。
「自分の視点」だけで話していないか？
「なぜ、自分の話が伝わらないんだろう？」
こんな疑問を抱えたことがある人は、多いのではないでしょうか。
その原因の1つに、「自分の視点だけで話してしまう」という問題があります。自分の視点とは、「自分が伝えたいこと」を優先して話すことを指します。
例えば、このようなケースです。
・自分はこう思う
・自分はこう感じる
・自分が言いたいことを言いたいように話す
もちろん、自分の意見を伝えることは大切です。しかし、それが相手の視点を無視したものになっていると、伝わりにくくなります。
例えば、あなたが熱意を持ってプロジェクトの提案をしているとします。でも、上司の頭の中には「予算の問題」や「会社の優先順位」があるとしたらどうでしょう？
あなたがどれだけ「このプロジェクトは素晴らしい！」と熱弁を振るっても、相手の視点を考慮した伝え方をしない限り、なかなか理解されないでしょう。
これは日常の会話でも同じです。「自分はこんなに大変だった」と話しても、相手が共感してくれないと、「なんでわかってくれないの？」とモヤモヤすることがあります。
でも、相手にも相手の事情や価値観があります。自分の話を聞いてもらう前に、まずは相手の事情や価値観を探る必要があるのです。
「相手の視点」を意識する3つのポイント
では、どうすれば相手の視点を意識することができるのでしょうか？
それには、次の3つのポイントを意識するとよいでしょう。
(1) 相手の話し方や行動に注目する
相手の話し方や表情、身ぶりをよく観察してみると、その人の「考え方のクセ」や「重視していること」が見えてきます。例えば、次のようなことです。
・話すスピードが速く、結論を先に言う人→「要点を簡潔に知りたい」
・じっくり考えながら話す人→「詳細をしっかり理解したい」
・身振りが多い人→「感情を大切にしている」
相手の特徴に合わせて話し方を少し調整すると、伝わりやすくなります。
(2) 相手の価値観を理解する
人はそれぞれ、大切にしている価値観が違います。
例えば、ある人にとって「仕事のやりがい」が一番重要だとしても、別の人にとっては「安定していること」が大切かもしれません。あなたが「やりがい」を前面に押し出して話しても、「安定」を重視する人には響かないでしょう。
相手の価値観を理解するために、次のような質問を投げかけてみましょう。
・「どんなことが大事だと思いますか？」
・「なぜそう思ったのですか？」
・「これまでで一番うまくいったと感じたのはどんなときでしたか？」
相手が大切にしていることを理解できれば、その価値観に合わせた伝え方ができるようになります。
「自分の視点」を一度脇に置いてみる
(3) 一度、自分の立場を離れてみる
意見がぶつかったり、相手が納得してくれないと感じたりしたときは、「自分の視点」を一度脇に置いてみましょう。
例えば、あなたが提案をしても上司が納得してくれない場合、次のように考えてみます。
・自分の視点：「これは絶対にいいアイデアなのに、なぜ通らないんだろう？」
・相手の視点：「この提案はコストがかかるし、リスクがありそうだから慎重にならないと」
・第三者の視点：「どちらも正しい部分がある。上司はリスクを減らせる方法があれば納得するかもしれない」
このように視点を切り替えることで、「なぜ伝わらないのか」「どうすれば納得してもらえるのか」が見えてくることがあります。
この作業は、大切な人へのプレゼントを選ぶことに似ているかもしれません。
「今、何が欲しいのだろうか？」「どんな色が好きだったっけ？」「普段の服装はどんな感じだったかな？」「それに似合うかな？」。
相手の視点や第三者の視点で選んだプレゼントは、きっと相手を喜ばせることでしょう。
