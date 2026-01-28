じつは「原爆投下直後の長崎」を上空から見ていた…元海軍搭乗員が語った「信じられない地獄の光景」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は真珠湾攻撃から主に機動部隊で戦い、被爆直後の長崎上空を最初に飛んだ佐々木原正夫少尉を紹介する。

持ち歩いていた日記とアルバムだけが残っていた

「私は戦争中、ソロモンで負傷するまではずっと艦隊で、空母翔鶴、瑞鶴に乗って戦いましたが、その間、日記をつけていたんです。みんな寝静まってから、一人デッキに出て、食卓の上の薄明りで書いていました」

「日本三景」の一つ、宮城県松島のホテルの一室で、76歳の佐々木原正夫は静かに語り始めた。平成9（1997）年暮れのことである。

佐々木原は、空母零戦隊搭乗員のなかでも屈指の戦歴をもち、元搭乗員仲間から伝わってくる話によると、とくに射撃の名手であったという。そこで私は、松島に暮らす佐々木原に手紙を書き、取材を申し込んだ。佐々木原は、戦争の話は家族にもしたことがないからと、はじめは乗り気ではなかったが、自宅ではなくホテルの一室でのインタビューなら、ということで承諾してくれた。

初対面の佐々木原は、物腰柔らかで、挙措動作、言葉遣いに荒いところがどこにもなく、それでいて打てば響くようなシャープさを併せ持つ、インテリジェンスを感じる人だった。手には風呂敷の包み。それをテーブルの上でほどくと、古ぼけた2冊のノートと1冊のアルバムが現れた。

「持っていたほかの写真や資料はみな、空襲で焼けてしまいましたが、いつも持ち歩いていたこの2冊の日記とアルバムだけは残りました。日記は、いろいろ考えたりせず、その日、見たこと、聞いたことをそのまま書いているから、あとから読み返しても、その場にいた者にしか書けない緊迫感が伝わってくる気がします。戦後、書いた手記ではそうはいかない。これを読めば、私たちの当時の雰囲気がよくわかると思いますよ」

佐々木原は甲種飛行予科練習生（甲飛）四期生出身。同期生の戦闘機搭乗員21名のうち19名が終戦までに戦没している。

「我々は戦争という大きな歯車のなかの、一つの小さなボールベアリングのようなものでした。戦争のたびごとに同期生が死んでゆく。戦争というのは有無を言わせないですからね。いいとか悪いとかではなく、目の前にそういう現実がある。朝、笑いあって出た友がやられる。次は自分の番か。――でも、いちいち怖ろしがっていたら戦争にならない。振り返れば大変な日々でした……」

飛行機に憧れて戦闘機隊員に

佐々木原正夫は、大正10（1921）年、宮城県気仙沼で生まれた。小さい頃から飛行機に憧れ、ときどき頭上を飛ぶ複葉機を、姿が見えなくなるまで目で追い続ける少年時代だったという。父親は森永製菓に勤めるサラリーマンで、父の転勤にともない仙台で小学校を、静岡県で中学校を卒業した。

昭和14年4月1日、甲種飛行予科練習生の第四期生として、茨城県の霞ケ浦海軍航空隊に入隊。飛行練習生を経て戦闘機搭乗員となり、訓練課程を卒業してすぐに空母翔鶴乗組となった。以後、真珠湾作戦、インド洋作戦、珊瑚海海戦（史上初の空母対空母の戦い）を経て臨時に乗り組んだ空母隼鷹では米アラスカ州のダッチハーバー空襲に参加。翔鶴に戻って第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦で戦い、空母瑞鶴に移ってガダルカナル島撤収作戦の掩護にも参加。ここで敵機と撃ち合い被弾、海面に不時着し、重傷を負う。その間、佐々木原は12機の敵機を撃墜している。大戦末期は第一〇〇一海軍航空隊姫路派遣隊で、姫路基地（鶉野飛行場）で完成した新鋭機・局地戦闘機紫電、紫電改のテスト飛行にあたっている。

「姫路工場で作った機体の半成品を鶉野飛行場に隣接した川西航空機の組立工場で完成させ、それを次々とテストしていくんです。山のなかの寒いところでしたよ。

紫電、紫電改は、はじめ鳴尾工場で作っていたのを、空襲の被害を避けるために工場を分散したんですね。鶉野で組み立てられた紫電は446機、紫電改は44機と記録されていますが、私がテストした飛行機が、次々と、松山基地や大村基地で戦っている紫電改部隊の第三四三海軍航空隊に送られていくんです。

最初の紫電は、中翼で脚が長くて折れやすく、事故が多かった。エンジンの『誉』はオイル漏れと振動がひどくて、最初は苦労しました。両機種ともに自動空戦フラップがついていて、空戦時には小回りが利くようにはなってたんですが、零戦ほど格闘戦性能がよいわけではなく、私は、これは一撃離脱用の戦闘機だと思っていました」

被爆直後の長崎を空から見ていた

終戦時は紫電改で編成された第三四三海軍航空隊戦闘第七〇一飛行隊にいて、8月9日、長崎に原爆が投下されたさいにはもっとも早い時間に被爆地上空を飛んだ。

「三四三空のいた大村基地と長崎は、直線距離で20キロ足らずですから、飛行機なら目と鼻の先です。離陸してみると、長崎上空は黒雲に包まれ、その下は雨が降っているようでした。それで、一通りの飛行テストを終えて、午後3時頃、着陸前に雲の下に入ってみたんです。地上は完全な焼野原だったですね。真黒な雲が広がっていて、雨がザーッと降っていて。高度500メートルぐらいで、残骸と化した浦上天主堂のまわりを旋回して見てみましたが、そりゃあ酷いもんでしたよ。飛行機の調子はよく、着陸して『今日は非常にいいよ』と言ったら整備員は喜んでいましたが、私はいま見た長崎の光景が目に焼きついて、沈痛な気持ちでした」

夜中になって、大村海軍病院に、長崎で被爆した重傷患者が次々と運び込まれ、整備員や搭乗員の一部が救援に向かった。

「私は、翌朝は当直で、敵襲があれば出撃する『即時待機』（燃料、弾薬を満載し、命令があれば即座に出撃できる状態）に入ることが決まっていたので行きませんでしたが、帰ってきた連中が言うには、トラックの荷台から腕をつかんでひっぱり上げて乗せようとすると、腕の皮がズルズルと剥けるんだそうですよ。それで、痛い、痛いと、かわいそうで困ったとのことでしたね……」

昭和20年8月15日、終戦。20日、佐々木原は大村を発ち、父の家があった東京・大森区馬込町（現・大田区北馬込）に帰った。

「帰ったら家は空襲で焼けちゃっていて、なにも残っていませんでした。父たちは無事で、焼け残った近所の知人宅に身を寄せていたので、私もそこで暮らすことになりました」

後編記事＜「天皇陛下のために死ぬのはまやかし」…元零戦搭乗員が、戦後50年を経てようやく明かした「衝撃的すぎる本音」＞に続きます。

【つづきを読む】「天皇陛下のために死ぬのはまやかし」…元零戦搭乗員が、戦後50年を経てようやく明かした「衝撃的すぎる本音」