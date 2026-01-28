「ウクライナへ50兆円バラマキ」「沖縄独立」… SNSに溢れる「フェイクニュース工作」のヤバすぎる実態

ルーマニアで起きた「選挙の無効」

「SNSでの世論工作は、日本でもすでに始まっています。アメリカ一強の世界秩序が徐々に崩れている今、次にどの国が覇権を握るかの競争が始まってしまった。今は『戦時中』なのです。少なくとも中国やロシアといった国はそういう意識で認知戦を仕掛けてきている。銃撃戦だけが戦争ではありません」

こう警鐘を鳴らすのは、明治大学理工学部情報科学科教授で同大学サイバーセキュリティ研究所所長の齋藤孝道氏だ。今、SNS上にフェイクニュースや偏った情報を発信拡散し、相手国の世論を誘導する情報工作の痕跡が、世界各地で報告されている。

ルーマニアでは、'24年の大統領選で「泡沫候補」とみなされていた無名の親ロシア派候補が最多票を獲得。ところが、ロシアの勢力がこの候補の動画が拡散されるようSNS上の情報を操作した疑いが生じ、選挙が無効となった。

選挙がやり直しになる―日本ではまだそれほどの事態には至っていない。しかし、SNS工作の魔の手は確実に迫ってきている。

去年の選挙でも不審な動きが……

1月4日、衝撃の調査報告が読売新聞で発表された。昨年7月の参院選期間中、SNS上で特定の主張が不自然に拡散されていたことが、オンライン空間の言論分析を手がけるJapan Nexus Intelligence（JNI社）の調査で発覚したのだ。

調査を担当したヘッドアナリストの竜口七彩氏によると、SNS分析ツールを活用した調査の結果、短期間で機械（ボット）のように投稿を拡散させるアカウントが約9400件特定されたという。その中でも、IDの形式や開設時期からボットの疑いが極めて強い170件に絞って昨年1〜7月の動向を追跡したところ、全体の45％にのぼる77件が、参院選が行われた7月に拡散活動を急増させていたことが判明した。

これらには、特定の政治家を攻撃する内容や、特定政党の主張を広めるアカウントが含まれていたという。

調査は投稿の傾向を分析するもので、竜口氏は「海外から介入があったとは言い切れない」と断定を避けるが、JNI社代表取締役の高森雅和氏はこう危機感を募らせる。

「ルーマニアをはじめ海外で起きたような選挙への影響が、日本でも起きる可能性は十分にあり、小さいながらすでにその兆候が見え始めています」

「ウクライナ支援」や「琉球独立」のフェイク

こうしたSNS工作は、選挙期間以外にも日々行われている。右下の画像をご覧いただきたい。'24年2月19日、ウクライナからデニス・シュミハリ首相らを招き、東京で日・ウクライナ経済復興推進会議が開催された。これは会議の9日前に行われたXへの投稿だ。日本からウクライナへの支援額が「50兆円くらいになるかもしれない」という明らかに虚偽の情報が拡散された。

現時点でロシアの関与があったかは断定できないものの、「ウクライナへの巨額のバラマキ」を印象付け、日本人の不満を誘発する狙いがあったと推測される。

直近では、「沖縄独立」を促すフェイク動画がSNS上で拡散され続けている。スマートニュース株式会社メディア研究所フェローの藤村厚夫氏が解説する。

「沖縄を琉球と言いかえて、『琉球は歴史的に中国の配下だった。日本の編入は不当』とする虚偽情報を唱えていますが、歴史資料を恣意的に引用し、正統性を装っています。史料をもとに、フェイクを作り出すというテクニックです」

「週刊現代」2026年2月2日号より

