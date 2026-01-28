【難解英熟語】”By the way” ってどういう意味？…会話中に使う一言です
あなたはわかりますか？
突然ですが、“by the way” ってどういう意味か分かりますか？
by は「〜によって」、way は「道」。単語だけ見ると「道のそばで？」となって、あまりピンと来ないかもしれません。
しかしこの熟語、日常会話でよく使われます。さらに、使い方を間違えると会話が変になるため注意が必要です。
気になる正解は……
正解は・・・
「ところで」でした！
“By the way” は、話している途中で話題を少し変えるときの合図として使う表現です。
語源のイメージとしては、「本道（メインの話題）から、ちょっと横道にそれる」感覚。だから 「ところでさ」 と軽く切り替えるニュアンスになります。
例文を見てみましょう。
By the way, how was your trip?
ところで、旅行どうだった？
I like this café. By the way, what time does it close?
このカフェいいね。ところで、何時に閉まるの？
話題を急に変えすぎると唐突に聞こえるので、会話の流れを見てサラッと入れるのがコツです。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。
