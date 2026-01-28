アルツハイマーは「感染」する……英エコノミスト誌に掲載された「衝撃の研究」の内容

アルツハイマー型認知症の「犯人」は何か。加齢や遺伝に加えて注目され始めたのが、感染症という要因だ。驚きの詳細を『週刊現代』が報じる。

感染症がアルツハイマーを引き起こす!?

65歳以上の日本人の8人に一人が罹患しているという認知症。厚生労働省の統計によると、'22年時点で国内の患者数は約440万人に上り、まだまだ増加しているという。

世の中で恐れられている認知症には大きく分けて二つのタイプがある。一つは脳の血流が減少することで引き起こされる「脳血管性認知症」で、もう一つが「アルツハイマー型認知症」だ。

前者は脳卒中などの疾患が原因で、日本の認知症患者の約2割を占める。ただし、脳卒中の治療技術が進んだこともあり、患者数は近年横ばいで推移している。

問題は後者のアルツハイマー型認知症である。原因がはっきりとわかっていないため、進行を遅らせるクスリはできたものの、治療法や予防法が確立されていない。患者数は増加の一途をたどり、研究者や医療機関も打つ手がないまま足踏みを続けてきた。

ところが'25年3月、ある研究がイギリスの経済誌『The Economist』で取り上げられ、業界に波紋が広がった。

注目を集めたのは、この研究を率いたイギリスのマンチェスター大学ルース・イツハキ名誉教授である。長年アルツハイマー病の原因解明に取り組んできた一流の研究者だ。

イツハキ氏が本誌の取材に応じた。

「私は'89年、アルツハイマー病で亡くなった患者の脳からヘルペスウイルスを発見して以来、感染症がアルツハイマーを引き起こす大きな要因だと考えてきました。近年、これを裏付ける論文が数多く出て、やっと世間に認められるようになったんです」

30年以上も異端視され続けてきた研究

昨年、免疫の研究でノーベル賞を受賞した坂口志文氏のように、大発見につながる研究は往々にして長く不遇の時代を経るものだ。イツハキ氏の研究も、30年以上にわたって異端視され続けてきた。医学界では長年『脳は無菌である』と信じられており、感染症との関連を示す彼女の研究は無視されてきたのだ。

「せっかく成果をまとめても、査読者の中に微生物やウイルスに詳しい人がほとんどいないせいで、受理されるまでに2年以上もかかりました。発表された後も同様に、最近まで、敵意と嘲笑にさらされ続け、研究費を集めるのにも苦労しました」（イツハキ氏）

アルツハイマー病については、これまで「アミロイドβ仮説」や「タウ仮説」と呼ばれる説が有力だった。脳内にアミロイドβやリン酸化タウといった異常なたんぱく質が蓄積することで、アルツハイマー病が引き起こされるという考え方である。

しかし、これらの説には問題もあり、異常たんぱく質が本当に直接的な「原因」なのか、それとも病気の「結果」として現れているだけなのかがわからなかった。確かなのは「アルツハイマー病患者の脳にはアミロイドβやリン酸化タウが多い」という関連性だけで、因果関係は証明されていなかったのだ。

一方、イツハキ氏の研究は、ウイルスが脳に侵入すると、アミロイドβやリン酸化タウが増加することを突き止めたのである。つまり、アルツハイマー病を引き起こす直接的な原因であることが示唆されたわけだ。

後編記事『アルツハイマー型認知症の原因は「ウイルス」だった…？研究者が明かす「意外な感染経路」と「今日からできる予防法」』へ続く。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【つづきを読む】アルツハイマー型認知症の原因は「ウイルス」だった…？研究者が明かす「意外な感染経路」と「今日からできる予防法」