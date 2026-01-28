なぜ「異性装の女性たち」は兵士になったのか…知られざる「結婚・裁判・追放」の実態

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

トランスジェンダーは精神疾患ではないと宣言することの意味

当然のことですが、心の性（経験され表出される性）の違い（男性、女性、それ以外）によってトランスジェンダーの人びとが受ける可能性のある医療的な処置は異なってきます。

女性から男性の場合（FtM：Female to Male）は、男性ホルモン治療や乳房切除、子宮・卵巣切除、陰茎形成などで、男性から女性の場合（MtF：Male to Female）は女性ホルモン治療や精巣切除、膣形成などになります。

日本では、2004年にこうした人びとの戸籍上での性別変更が認められるようになりました（「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」）。また、2018年からは性別適合手術の費用が公的医療保険でカバーされるようになっています。ただし、ホルモン治療については、薬剤が手に入りにくかったり、保険適用ではなかったりする状態です。これは、トランスジェンダーの人びとやその支持者の間からは、医療へのアクセス権が十分に認められていない差別であると批判されています。

日本でのこうした治療についてのガイドラインでは、性同一性障害は精神科医による診察と評価が必要ということになっています（日本精神神経学会 性別不合に関する委員会・日本GI（性別不合）学会「性別不合に関する診断と治療のガイドライン（第5版）」2024年8月）。その理由としては、「実感する性別と割り当てられた性との間の不一致」を確認する必要性、他の精神疾患がないかの確認、診断することが精神的ケアになり得ること、という3つが挙げられています。

しかし、心の性（経験され表出される性）を判断するのに精神科医の診断が必要だとの考え方は実は差別ではないかとの意見もあります。トランスジェンダーでない「多数派」の人びと（シス男性やシス女性と呼ばれます）は、自分が男性か女性か（それ以外か）を確認するために精神科医に相談することはありません。自分が自分のことをどう実感しているか、そしてその実感をどう言い表したいかという問題を他人に聞く必要はないからです。つまり、トランスジェンダーの人びとにだけ精神科医による診察を求めるのは、一人前扱いせず、病的な状態として特別視する差別的な扱いの名残ともいえるでしょう。

トランスジェンダーに関しては、これ以外にも、さまざまな論争があります。とくに、自分の意志を主張して自己決定できる成人ではなく、登録された性別に違和感を抱いている子どもや若年者の場合には、何が本人にとってベストなのかを決めることは困難だからです。しかも、思春期前にホルモン治療を行って身体の変化（第2次性徴）を止めることは、後戻りの難しい重要な決断になります。これらは、性に関する医学テクノロジーの発展が生み出した難問ともいえます。

ここでは、視点を変えて、ホルモン治療や性別適合手術が存在しなかった時代に、トランスジェンダーの人びとはどう生きていたのかを、歴史に探ってみようと思います。

18世紀オランダのマリア・ファン・アントウェルペン

よく知られているのは、18世紀のオランダのブレダで生まれたマリア・ファン・アントウェルペンです（ルドルフ・M・デッカー、ロッテ・C・ファン・ドゥ・ポル『兵士になった女性たち--近世ヨーロッパにおける異性装の伝統』大木昌訳、法政大学出版局、2007年）。兵士となった異性装の女性たちというのは、ヨーロッパでは中世以来18世紀に至るまで、物語のテーマとしてとても人気があったといいます。

当時の異性装の大きな理由は、シングル女性が1人で生活の糧を稼ぐのは困難だったことです。男装して働いたほうが経済的にメリットがあったのです。女性は軍隊に入れませんでしたから、強い愛国心から兵士になった（と述べる）女性もいたようです。それらに加えて、ジェンダーの問題、つまり経験され表出される性もまた深く関わっていました。

マリアは、12歳で孤児となって、メイドとして働くようになりました。そして、27歳になったとき、メイドを解雇されたのをきっかけに男装して、16歳の少年ヤン・ファン・アントと名乗り入隊して兵士となりました。ひげがないことや高い声のせいで、成人男性ではなく、少年のほうが世間で通りやすかったのでしょう。また、当時は、男性は14歳から入隊が可能でした。

入隊して1年後に、軍曹の娘だったヨハンナ・クラメルスと結婚しました。その後は、洋服の仕立て屋をして暮らしていたそうです。気分の落ち込みや病気を理由に、セックスは拒否していたので、妻のヨハンナはヤン（マリア）が女性であることに気付かなかったといいます。数年後に女性であることが発覚し、偽名を使って性別を偽ったことと結婚を冒涜したことで裁判にかけられ、町から追放されました。

その後しばらくは女性として裁縫をしながら生活していたらしいのですが、42歳になって再び23歳の兵士マヒール・ファン・ハントウェルペンとして暮らすようになりました。そして、コルネリア・スワルツェンベルフという女性と結婚しました。コルネリアは妊娠していて、誰かと結婚する必要があったからではないかと考えられています。そのときは死産でしたが、その後に男の子が生まれています。マヒール（マリア）は、自分が父親だと周囲には語っていました。

けれども、コルネリアの起こした事件がもとで、女性と発覚したマヒール（マリア）は、再び裁判のうえ、町から追放され、その後の消息はよくわかっていません。

1度目の裁判が話題となってマリアは自伝を執筆しました。そのため、裁判での証言記録と合わせて、マリアの人生について現代に伝わっています。2度の裁判で医学的な検査を受けていますが、身体的には女性だった（性分化疾患ではない）といいます。

その自伝では、「外見は女だが、本質的には男である」や「あらかじめ定められた運命から逃れることはできない」との表現があります。また、裁判で繰り返し追放されても男性として生きることを選び続けていることからみて、今日であれば、トランスジェンダーとされる人びとの一員であった可能性は高いでしょう。

軍隊の中でどうやって男装を続けたのかは、はっきりしません。ただ、同じ時代の他の男装女性の裁判記録には、皮をかぶせた角の人工ペニスを常時つけていて、その先にあけた穴から排尿する工夫をしていたという証言があるそうです。同じかもしれません。

