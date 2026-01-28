「ふつう」に違和感があるすべての人へ――LGBTの世界で起きていた「大きな変化」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

LGBTと精神疾患・精神障害

男性間であれ女性間であれ同性愛は精神疾患ではないし治療の対象にもなりません。このことは、現代の日本ではほぼ常識です。そして、性的なことがらでの少数者（セクシュアル・マイノリティ）に対する差別的な言動は許されないという社会道徳や規範は、21世紀に入って、日本も含めた先進諸国で急速に広がりました。誰かの性的あり方を自分と違っているというだけの理由で、病気扱いしたり差別したりすることは許されません。

ただし、身体の性と心の性が一致しないとよく表現される性同一性障害（性別違和）・トランスジェンダーの人びとの場合、「病気」や「障害」との関係には微妙な問題がありました。なぜならば、医療的な処置--身体の性を心の性に合わせるために、男性ホルモン・女性ホルモンを用いたり、性別適合手術をしたりすること--をときに求められる点で、「病名」や「障害名」が必要と思われていたからです。

とはいえ、最近世界的に大きな変化がありました。2019年の世界保健機関（WHO）による国際疾病分類の最新版ICD-11では、性同一性障害は、性別違和という名前に変更され、精神疾患の1つではなく、「性の健康に関連する状態群」となったのです。これは、トランスジェンダーも人間の性の多様性（ダイバーシティ）の一部だということを意味しています。

LGBTの現在

まず、LGBTについて簡単に解説しておくことにしましょう。

LGBTのLはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアルで、これらは性的指向（性的な対象として好きになる性）という点に特徴があります。一方、Tはトランスジェンダーの頭文字で、性自認の問題（心の性と身体の性のギャップ）に特徴があります。医学的には、本人によって経験され表出される性と外性器の形によって登録された性という言い方をすることもあります。

最近では、そこにIとしてインターセックス（身体の性が男女の中間で、かつて半陰陽といわれていた人びと（性分化疾患））、Qとしてクエスチョニング（迷っている人）やクイア（かつて「変態」などと同じ蔑称でしたが、独自で個性的というプラスの意味で使われています）、さらにAとしてアセクシュアル（他者に性的欲求をもたない人）を加えることもあります。また、男性でも女性でもないノンバイナリーやXジェンダーという言葉もあります。

そうすると、LGBTI、LGBTQ、LGBTIQAとどんどん長くなって意味がわかりにくくなっていきます。そこで、LGBT＋としたり、LGBTでの性的指向（Sexual Orientation）とTでの性自認（Gender Identity）という2つで代表させてSOGIという言葉を使ったりすることも増えてきました。また、これらのすべては人間の性の多様性の一部であるとして、まとめてセクシュアル・マイノリティと呼ぶ場合もあります。

日本では、とくに2014年に「男女雇用機会均等法」での指針が見直されて、職場でのLGBTに対する差別的な言動が、同性間であってもセクハラの一種と明記されたことをきっかけに社会意識の変化が急激に起きたように感じます。

つづく、「なぜ「異性装の女性たち」は兵士になったのか…知られざる「結婚・裁判・追放」の実態」では、ホルモン治療や性別適合手術が存在しなかった時代にトランスジェンダーの人びとはどう生きていたのかを見ていきたい。

