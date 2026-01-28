高失業率の韓国で「驚異の株価最高値」理由は、実は国民の老後不安だった

夢のKOSPI 5000ポイント

韓国の株式市場が新記録行進を続けている。2025年6月4日の李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任以後、韓国の総合株価指数であるKOSPI指数は約8ヶ月間で86%近く急騰し、G20国家の中でも断然最高の上昇率を記録している。今年1月22日にはKOSPI指数が取引中に5,019.54に達し、韓国株式市場開場して以来、初めて「夢の5000ポイント」を突破した。

ただ、破竹の勢いである株式市場とは異なり、実物経済全般の沈滞、高物価と高失業などの影響で国民の体感景気とはかけ離れているだけに、「バブル」ではないかとの論争も起きている。

李在明大統領の候補時代の公約だった「KOSPI 5000」の達成が執権8ヶ月ぶりに成就された。前の尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権では、就任当時の2600台から最高3300台まで上昇したが、非常戒厳令を契機に政治的不確実性が高まり、2200台へ落ち込んだ。こんな時期に、大統領選挙を控えた李在明候補は「KOSPI5000」を公約に掲げた。商法改正を通じて企業の支配構造改善、個人投資家の権利強化などの株価浮揚策を持ち出した。

李大統領の当選で立法権に加え行政権をも掌握した「共に民主党」は、韓国財界の強い憂慮にも関わらず、小口株主を保護するとして商法改正を推進し、韓国株式市場は活気を取り戻した。これに金融投資所得税の廃止、空売り禁止、金融支援などの政府の株価浮揚策とともに、韓国経済の20%を占める半導体産業の好況によって韓国株式市場はいつのまにか「過熱モード」に突入している。

政府の過度な浮揚策が株式市場を賭博場にしているという非難も打ち出されている。特に資産形成が難しい青年層と無住宅庶民を対象に、市場より低い1〜2%の低金利で最高5000万ウォンまで株式投資資金を貸す別名、「アリ(個人投資家を指す隠語)支援貸出」は、国民に「借金をしてでも投資しろ」という間違ったシグナルを与えているという批判が強い。

政府が主導する「エネルギー高速道路国民共有ファンド」も批判の対象になっている。政府が推進する太陽光、風力など再生エネルギーインフラ事業に投資し、ここで発生する収益を加入者に配当する方式だ。ところが政府がここに国家予算に投入して約年5〜7%レベルの収益を事実上保証する形態なので、「税金で収益率を補填してやることになりかねない」という非難がある。また、ファンド規模を拡大するために、国民年金基金や公共機関の資金を大挙投入する構造になっており、「官治金融」という批判もだされている。

このようななりふり構わない李在明政府の浮揚政策に支えられ、韓国の株式市場に流入される金額は史上最高に達し、韓国の株価指数は急激な右肩上がりを記録しているのだ。

急増する家計負債という危険

ただし、株式市場の過熱は副作用も伴う。最も直接的な副作用は家計貸出の急増だ。韓国はすでにGDP対比家計負債比率が100%内外で主要国家の中で最高、負債の規模が経済余力を越えたと言われている。過度な家計貸出は、金利と不動産、株式市場の変動性に過度に脆弱な経済構造を作り、「韓国経済の時限爆弾」とも呼ばれている。

韓国の家計負債の最大の原因は不動産（主にマンション）購入だ。ところが最近は、株投資のための家計負債が急増している。韓国取引所（KRX）によると、今年１月の信用取引融資残高が29兆ウォンを上回って、史上最高だ。このままの状態で、もしも不動産市場や株式市場が急落することになれば、家計破産→消費絶壁→企業不良→金融危機につながり、国家経済に致命的な悪影響を与えかねない。

にもかかわらず、多くの韓国人が借金をしてでも株投資に熱を上げている裏には、不動産市場の急騰という韓国独特の問題が潜んでいる。文在寅政権から始まったマンション価格の急騰は、李在明政権になってからさらに急激に上昇している。ソウルの場合、いわゆる「国坪」と呼ばれる84平方メートルのマンションの中位価格（全体マンションを価格順に並べた場合、中央に位置する価格）はすでに10億ウォン（日本円で1億1000万円）を超えている。これはあくまでも統計値であり、事実上は15億ウォン台を越えたという評価もある。

マンション価格の急騰は、国民の間の資産格差を深めつつ、「不動産俄乞食（ピョラクコジ）」という新造語を生み出している。マンション価格の破滅的な急騰でマンションを持っていない人は自分を貧乏のように思うようになっという意味だ。すなわち、マンション急騰による資産上昇ラリーから疎外された人々たちが、代わりに参入障壁が低い株式市場に大挙集中しているのだ。また、不動産価格の安定のために李在明政権が強力な不動産規制政策を展開し、不動産に集中していた資金も株式市場に大挙集まることになった。

量的緩和から老後不安

さらに、李在明政権の量的緩和政策による物価上昇とウォン安は、国民に老後に対する不安感を増幅させている。韓国の高齢者（66歳以上）の所得貧困率は39.7%でOECD加盟国の中で断然トップであり、OECD平均の2.5倍を上回る。伸びる寿命に比べてまったく足りない年金と社会的セーフティネットの不良により、老後に使える資産問題が切実だが、現在のウォンの価値は下落に下落を繰り返しており、労働所得や貯蓄だけでは安定した老後や未来を保証されにくい。結局は老後のための資産を作るために借金をしてでも高危険、高収益の株式資に飛び込んでいるわけだ。

韓国では現在の株市場が「バブル」かどうかに対する論争が真っ最中だ。バブルだと見る側は、過度なレバレッジ（借金による投資）、高失業と景気低迷が続いている実体経済との乖離、政府の浮揚政策による人為的な上昇を指摘している。

一方、バブルではないという側では、李在明政権の商法改正によって韓国株式市場の魅力が高まり、AIブームでサムスン電子やハイニックスなど半導体企業が歴代級の好況を享受しているという点などを挙げている。韓国の証券街は現在の状況を非常に楽観的に見ており、今年のKOSPI指数は7500ポイント台まで上昇するだろうという展望が出ている。

株価上昇にもかかわらず、加速化するウォン安現象とレバレッジによって急増する家計負債が、今年1年間、株式市場にどのような影響を及ぼすかは、もう少し見守らなければならないだろう。

