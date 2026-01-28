¤½¤â¤½¤â¡ÖÉÙ¤á¤ë¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¡Ä¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¾§¤¨¤¿¡Ö¸Ä¿Í¤Î¶âÌÙ¤±¡×¤¬¡¢¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ö¶Ã¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×
GDP¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
·ÐºÑ³Ø¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©
1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÃæÂ¼Î´Ç· Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î·ÐºÑ»×ÁÛ²È¤¬»ä¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òµ¿¤¤¡¢À®Ä¹¤Ê¤»þÂå¤Î¡ÖÂçÌäÂê¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬Àâ¤¤¤¿¡Ö¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¸¶Íý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃæÂ¼Î´Ç·¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ³Ø¤¬¤á¤¶¤¹ÌÜÉ¸¤Ï¡¢Âç¤¤¯Æó¤Ä¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤ÎÉã¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊAdam Smith, °ì¼·Æó»°¡Á°ì¼·¶å¡»Ç¯¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸»º¡¦¾ÃÈñ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡ÊKarl H. Marx, °ìÈ¬°ìÈ¬¡Á°ìÈ¬È¬»°Ç¯¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¬ÇÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£À¸»º¡¦¾ÃÈñ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¬ÇÛ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤ËÇØÈ¿¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Î¾¼Ô¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÁü¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥ß¥¹¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢À¸»º¹×¸¥¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼«Í³ÂÐÅù¤Ê»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢À¸»º¹×¸¥¼Ô¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡¢ÈóÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¼«Í³ÂÐÅù¤Ê»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤È¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÁÛ¡áÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¨¡¨¡·ÐºÑ³Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê
¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢°ì¼·Æó»°Ç¯¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥«¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£°ì¼·»°¼·Ç¯¤Ë¥°¥é¥¹¥´¡¼Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Æ»ÆÁÅ¯³Ø¶µ¼ø¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ï¥Á¥½¥ó¤«¤é¼«Í³¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÀº¿À¤ò³Ø¤ó¤À¡£¼Ò²ñ¤Ï¼«Í³¤ÇÂÐÅù¤Ê»ÔÌ±¤¿¤Á¤Ç¼«¤éºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾å¤«¤é¸¢°Ò¤ä¸¢ÎÏ¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÀº¿À¤ò½ªÀ¸»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¸å¡¢¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤Ç¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°ì¼·¸Þ°ìÇ¯¤Ë¥°¥é¥¹¥´¡¼Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢»Õ¥Ï¥Á¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸Æ»ÆÁÅ¯³Ø¶µ¼ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»ÆÁÅ¯³Ø¡Êmoral philosophy¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤ò°·¤¦¹¤¤³ØÌäÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¼·¸Þ¶åÇ¯¡¢¡ØÆ»ÆÁ´¶¾ðÏÀ¡Ù¤òÃø¤·¡¢³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾À¼¤òÇî¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¥â¥é¥ë¤È¤¤¤¦Ãá½ø¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤Ä¶¦´¶¡Êsympathy¡Ë¤È»ÔÌ±¤É¤¦¤·¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÌ±¤¿¤Á¤¬¼«¤é¼Ò²ñ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Õ¥Ï¥Á¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸Àº¿À¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¥°¥é¥¹¥´¡¼Âç³Ø»þÂå¡¢Ë¡³Ø¤Î¹ÖµÁ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãøºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ØÀ¸¤Î¹ÖµÁ¥Î¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎË¡³Ø¹ÖµÁ¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¼«Í³¤ÇÂÐÅù¤Ê»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Î¹½ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥¹¥ß¥¹¤Ï°ì¼·Ï»»ÍÇ¯¡¢¥°¥é¥¹¥´¡¼Âç³Ø¤ò¼¿¦¤·¡¢µ®Â²¤Î»ÒÄï¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ±³Ø¤ËÉÕ¤Åº¤¦²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç°ìÎ®¤ÎÃÎ¼±¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¼Ò²ñ¤Î¹½ÁÛ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ì¼·Ï»Ï»Ç¯¡¢¸Î¶¿¤Î¥«¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¤Î¼¹É®¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆÈÎ©ÌäÂê¤ÎÊý¸þÀ¨¡¨¡¥¢¥á¥ê¥«¿¢Ì±ÃÏ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¨¡¨¡¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿°ì¼·¼·Ï»Ç¯»°·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î´ØÀÇ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢°ì¼·¶å¡»Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆó¤Ä¤ÎÃøºî¨¡¨¡¡ØÆ»ÆÁ´¶¾ðÏÀ¡Ù¤È¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¨¡¨¡¤Î²þÄû¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥¹¥ß¥¹¤Î¼«Í³¤ÇÂÐÅù¤Ê»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Î¹½ÁÛ¤ò·ÐºÑÌÌ¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬·ÐºÑ³Ø¤È¤¤¤¦³ØÌäÊ¬Ìî¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡£
·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ØÌäÅª¤Ê¸¦µæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Ã¤È¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î¡ØÀ¯¼£³Ø¡Ù¤ä¡Ø¥Ë¥³¥Þ¥³¥¹ÎÑÍý³Ø¡Ù¤Ë¤â¡¢·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥ß¥¹°ÊÁ°¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡Ö·ÐºÑ³Ø¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·ÐºÑ¤Ï¡¢¤ª¶â¤È¤¤¤¦À¤Â¯Åª¤Ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÄãÂ¯¤Ê²ÁÃÍ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤À¤«¤é°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é¡Á¤¹¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ö·ÐºÑ¤Ï¾å¤«¤é²¿¤«¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Ï·ÐºÑÆÈ¼«¤ÎÃá½ø¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¤«¤é¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯ÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤¬¥¹¥ß¥¹¤Î¹×¸¥¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ²¿¤È¤«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃá½ø¤ò»ý¤Ã¤¿À¤³¦¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑ¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤È¤¤¤¦³ØÌäÊ¬Ìî¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·ÐºÑ¤òÃæ¿´¤Ë¼Ò²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¹ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢Âè°ì¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¤òÃæ¿´¤Ë¼Ò²ñ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö°ì¤Ä¤Î¡×¤â¤Î¤Î¸«Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ê¡á·ÐºÑ³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤òÃÎ¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¸¶Íý¡¨¡¨¡Ê¬¶È
¤µ¤Æ¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î·ÐºÑ³Ø¤ÎÃæ¿È¤ËÆþ¤í¤¦¡£¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¤Ï¡¢An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations¤Î½ñÌ¾¤¬Ã¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ô¹ñÌ±¤ÎÉÙ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¡ÊNature¡Ë¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¡ÊCauses¡Ë¤òÃµµæ¤¹¤ëËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤òÃµµæ¤·¡¢²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙ¤á¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¿Í¤Î¼«°¦¿´¡Ê¤ª¶âÌÙ¤±¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤è¤ê¤è¤¤À¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿´¡Ë¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¤½¤Î°ÕÍß¤ò¼«Í³¶¥Áè»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢ÉÙ¤á¤ë¹ñ¤È¤Ï¡¢Ë¤«¤ËÀ¸»º¤·Ë¤«¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÇ°×º¹³Û¡ÊÍ¢½Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í¢Æþ¡Ë¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¹ñÆâ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¶â¶ä¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡Ö½Å¾¦¼çµÁ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£½Å¾¦¼çµÁ¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¡ÊËÇ°×º¹³Û¡Ë¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¸í¤Ã¤¿À¯ºö¡Ê¿¢Ì±ÃÏ³ÈÂç¤äËÇ°×»ö¶È¤Ø¤ÎÆÈÀêÉÕÍ¿¤Ê¤É¡Ë¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þÂå¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤á¤¶¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦º¬ËÜ¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¥¹¥ß¥¹¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥ß¥¹¤Î·ÐºÑ³Ø¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ½é¤Ëµ¬Äê¤·¤¿ÌÜÉ¸¡ÊË¤«¤ÊÀ¸»º¡¦¾ÃÈñ¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢¸¶°ø¤òÁÌ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ë¤«¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï¡¢³Æ¿Í¤¬ÊÌ¡¹¤Î»Å»ö¤ò¤·¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¬¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤Þ¤ë¡£Ê¬¶È¤·¤Æ¸ò´¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËË¤«¤Ê¾ÃÈñ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð»ä¤Ï·ÐºÑ³Ø»Ë¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¤Îºî¤êÊý¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¤Îºî¤êÊý¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑ³Ø»Ë¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤®¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¡Ê¤ªÊÆ¤ä¼«Æ°¼Ö¡Ë¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤ÏÊ¬¶È¤È¸ò´¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖºÍÇ½¤Îº¹°Û¤ò¼Ò²ñ¤Î¶¦Íºâ»º¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ËÊ¬¶È¤·¡¢³Æ¿Í¤¬¤½¤Î°Û¤Ê¤ëºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¾ò·ï¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é°Û¤Ê¤Ã¤¿ºÍÇ½¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¸ß¤¤¤ËÆÀ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤Ï½¸ÃÄ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸À¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤Î¸ß¤¤¤ÎÀ®²Ì¤Î¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹âÅÙ¤Ê¸À¸ì¡á¸ò´¹¤ÎÇ½ÎÏ¤³¤½¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¼å¤¤¿Í´Ö¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¶È¤Ï¸¶»ÏÅª¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤Î¤È¤¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ò´¹¤ÎÁê¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊ¬¶È¤ÎÄøÅÙ¤âÀ©Ìó¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¥Ô¥ó¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¥Ô¥óÀ½Â¤¤ÏÌó°ìÈ¬¤Î°Û¤Ê¤ëºî¶È¹©Äø¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¡»¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ì¿Í¤¬Æó¤Ä¤«»°¤Ä¤Îºî¶È¹©Äø¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¡Ë¡£ÊÌ¡¹¤Î¹©Äø¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÆü¤Ë»ÍËüÈ¬¡»¡»¡»ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ô¥ó¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºî¶È¹©Äø¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ëµ¡³£¤Î°·¤¤¤Ë½¬½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¹©Äø¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÆü¤ËÆó¡»ËÜ¤âºî¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¥¹¥ß¥¹¤Ï½Ò¤Ù¡¢Ê¬¶È¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÎÏ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÍËüÈ¬¡»¡»¡»ËÜ¤Î¥Ô¥ó¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤êÉý¹¤¤Áê¼ê¤ËÇä¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¶¹¤¤¶¦Æ±ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤À¤±¤Ç¤Ï»ÍËüÈ¬¡»¡»¡»ËÜ¤â¤Î¥Ô¥ó¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡£
Ê¬¶È¤Ï¡¢Éý¹¤¤Áê¼ê¤ËÇä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Éý¹¤¤Áê¼ê¤ËÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¡Ö»Ô¾ì¡Ê¤·¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤ÇÇäÇã¤¬°Ù¤µ¤ì¤ëÄê´ü»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Ô¾ì(¤¤¤Á¤Ð)¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇäÇã¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤Ó¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¡¢À¸»º¤È¾ÃÈñ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃê¾ÝÅª¤Ê¡Ö»Ô¾ì(¤·¤¸¤ç¤¦)¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÁê¼ê¤ËÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Ê¬¶È¤ÎÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò±ó³ÖÃÏ¤Þ¤Ç±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º½Åü¤òÁ¥¤ÇÂçÎÌ¤ËÍ¢Á÷¤·¤ÆÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¿¢Ì±ÃÏ¤ÇÅÛÎì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æº½Åü¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤âÊ¬¶È¤ÎÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÊ¬¶È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÅÛÎì¤¿¤Á¤ÏÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¬¶È¤¬¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¡¢³Æ¿Í¤¬¿¤Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤ò¸øÀµ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ¤³¤½¡¢³Æ¿Í¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸øÀµ¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢¼«Í³¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬×ó°ÕÅª¤Ë»Ô¾ì¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢³Æ»Ô¾ì¤Î»²Æþ¡¦Âà½Ð¤¬¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëºâ¤ÎÀ¸»º¤Ø¤Î»²Æþ¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¡ÊµÕ¤ËÄã¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëºâ¤ÎÀ¸»º¤«¤é¤ÏÂà½Ð¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡Ë¡¢ÅØÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÌ¾ï¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ëµ¬Äê¤·¤¿ÌÜÉ¸¡ÊË¤«¤ÊÀ¸»º¡¦¾ÃÈñ¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Í³¶¥Áè»Ô¾ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤ê°Â¤¯¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤¬¡¢³Æ¼«¤ÎÍø±×ÄÉµá¤ÎÆ°µ¡¤òÈ¼¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢È¯´ø¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÊó½·¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÊó¤ï¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤¿½êÆÀ¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Í³¶¥Áè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤ÎÅØÎÏ¤¬²áÂç¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²á¾®¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÎÅù²Á¸ò´¹¡×¨¡¨¡¼«Ê¬¤Î°ì¡»¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤Î°ì¡»¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¨¡¨¡¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¡¢ÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬³Æ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ê¬¶È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ø¤ÎÍø±×¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤è¤ê¤è¤¤À¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼«°¦¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Ï¸ø¤ÎÍø±×¤òÁý¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ø¤ÎÍø±×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¸¶Íý¢¨¡¨¡»ñËÜ¤òÆ³¤¯¡Ö¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡×
Ê¬¶È¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÙ¤á¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ç¡¢³Æ¿Í¤Î¼«°¦¿´¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡¿¼«Í³¶¥Áè»Ô¾ì¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²ðÆþ¤È»²Æþ¡¦Âà½Ð¤Ø¤ÎÀ©¸Â¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÍÌ¾¤Ê¼çÄ¥¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬¹Í¤¨¤ë¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¸¶Íý¤Ï¡¢°Ê¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Í³¶¥Áè»Ô¾ì¢ªÊ¬¶È¢ªÉÙ¤á¤ë¹ñ¡×¤ò¡Ö¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¸¶Íý¡¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ï«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ê¬¶È¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»º¤Ë¤Ï»ñËÜ¡¦ÅÚÃÏ¤Î³èÍÑ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¶Íý¡¤Ë¤Ï»ñËÜ¡¦ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤Î³èÆ°¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¥¹¥ß¥¹¤Î¹Í¤¨¤ë¡Ö¹ñ¤òÉÙ¤Þ¤¹¸¶Íý¢¡×¤Ï¡¢¤³¤Î»ñËÜ¡¦ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¡¢¤È¤¯¤Ë»ñËÜ¤ÎÅê²¼Àè¤ò·è¤á¤ë»ñËÜ½êÍ¼Ô¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñËÜ½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»ñËÜ¤¬ºÇÂç¤ÎÍø½áÎ¨¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤½¤ì¤òÅê²¼¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò¤Ä¤Í¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³¶¥Áè¡Ê¤É¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤â»²Æþ¡¦Âà½Ð¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌÙ¤«¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤È»ñËÜ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤Þ¤¿ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¤Ï»ñËÜ¤¬°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ë¡£Íø½áÎ¨¤¬¹â¤¤¡áÌÙ¤«¤ëÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¶¯¤¯Íß¤¹¤ëºâ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ñËÜ¤¬¼«Í³¤ËÍø½áÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê»ñËÜ¤Î½êÍ¼Ô¼«¿È¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ë¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤¬Áý¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÍÌ¾¤Ê¡Ö¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐºÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ô¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤Î³èÆ°¤¬¤É¤ì¤Û¤É¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ä¡ÄºÇÂç¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤à»º¶È¤òÁª¤ó¤Ç»ñ¸»¤òÅê²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èà¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡Êinvisible hand¡Ë¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¢Èà¼«¿È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÜÅª¡Î¸ø¶¦¤ÎÍø±×¡Ï¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¨¡¨¡°Õ¿Þ¤»¤¶¤ë·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤¬¡Î¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤È¤¤¤¦¡ÏÌÜÅª¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍø±×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤°Ê¾å¤ËÍ¸ú¤Ë¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤¬Áý¿Ê¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤È¸À¤Ã¤Æ·ÐºÑ¼è°ú¤Ë²ðÆþ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤ò»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤(1)¡Ê¡Î ¡Ï¤Ï°úÍÑ¼Ô¡Ë¡£
¼«Í³¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍø±×¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë»ñËÜ¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤È¼Ò²ñ¤ÎÉÙÍµ²½¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¡£Åý¼£¼Ô¤Ï¹ñÌ±¤ÎÉ¬Í×¤òËþ¤¿¤¹¨¡¨¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¨¡¨¡ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤³¤ìËþ¤¿¤¹¤Ù¤É¬Í×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¤Åý¼£¤Ï¡¢¼«Í³¶¥Áè¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤ÊÉÙÍµ²½¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬ÉÙÍµ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤ÏºÇÂ®¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Åý¼£¼Ô¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¼«Í³¶¥Áè¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¼«Á³¤Ê»ñËÜ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡Ê¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡Ë¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½Å¾¦¼çµÁÀ¯ºö¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¹ñ¤òË¤«¤Ë¤·¡¢ÉÏº¤¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Ë¤è¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ø¶¦¿´¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¡ÊÀè¤Î°úÍÑ¤ÎºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤Ç¸ø¶¦¿´°ìÈÌ¤ò·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ø¶¦¿´¤¬´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢Í³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò³Êº¹³ÈÂç¤Î¿¿¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬¿Í´Ö¤òÂÐÅù¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÙ¼Ô¤ÏÉÏ¼Ô¤ò²¼Åù¤ÎÂ¸ºß¤È¤ß¤Ê¤¹¡×¤³¤È¡Ä·ÐºÑ³Ø¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÉ¬Í×¡×¤¬¡¢º£Ìä¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¡×¤òÀµÌÌ¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È·ÐºÑ³Ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¡¡Ø¹ñÉÙÏÀ¡Ù¸¡¥鄱¡¥9¡¢Ìõ¡Ê¾å¡ËÏ»¸Þ»°¡ÁÏ»¸Þ»Í¥Ú¡¼¥¸¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î°úÍÑ¤ÏÌõ½ñ¤ÎÌõÊ¸¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÏÃæÂ¼¤¬Ìõ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î°úÍÑ¤ÏÌõ½ñ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û³Êº¹³ÈÂç¤Î¿¿¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬¿Í´Ö¤òÂÐÅù¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÙ¼Ô¤ÏÉÏ¼Ô¤ò²¼Åù¤ÎÂ¸ºß¤È¤ß¤Ê¤¹¡×¤³¤È¡Ä·ÐºÑ³Ø¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÉ¬Í×¡×¤¬¡¢º£Ìä¤ï¤ì¤ëÍýÍ³