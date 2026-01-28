「自分たちは仲が良い」と思っている家庭ほど脆い…！葬祭カウンセラーが見た「葬儀から壊れていく家族」の姿

少子高齢化に伴う「多死社会」の到来により、日本における葬儀件数は急増。経産省の調査によると、2023年に50万件を超えて過去最多を更新し、この20年間で約８割も増加したされる。

葬儀業界の人手不足や火葬料の高騰は盛んに取り沙汰されているが、忘れられがちなのが葬儀の際に表出する「家族の問題」だ。

「『まさか、うちの家族に限って』。 多くの人はそう信じています。しかし、それまで何とか保たれてきた平穏が、たった一度の葬儀をきっかけに音を立てて崩れ去る。そんな光景を、私は葬祭カウンセラーとして数多く目にしてきました。

現代において、はっきりと絶縁という言葉を使わなくとも、連絡を絶ち会わなくなる『実質絶縁』状態の家族は決して珍しくありません。その引き金となるのは、皮肉にも、家族が久しぶりに一堂に会する葬儀の場なのです」

そう語るのは、日本葬送文化学会常任理事で葬祭カウンセラーの橘さつき氏だ。昨年８月、10年以上にわたる取材成果をまとめた『葬儀から壊れていく家族』（さくら舎）を上梓。今年１月には重版が決まるなど、じわじわと話題を集めている。

亡き人を偲び、あたたかく見送る場であるはずの葬儀で、なぜ家族が壊れてしまうのか。橘氏に取材した。

問題がない家族など皆無である

「私が日本葬送文化学会に入った10年ほど前は、『十三回忌までやるべきか』という相談が主流でした。しかし、コロナ禍を経てその風景は一変しました。葬儀の簡略化が進み、今や一周忌や三回忌、あるいは納骨だけで法要を切り上げるケースが急増しています。

寺院や葬祭業者からは『弔う心が足りない』という嘆きも聞こえますが、私は別の背景があると考えています。簡略化の裏には、家族が抱える深い悩みや、親族間の修復不可能な『負の感情』が隠されているのです」（橘氏。以下、鉤カッコ内は同）

「三回忌で十分」という言葉の裏には、「これ以上、親族同士で顔を合わせたくない」「トラブルを避けたい」といった切実な事情があることが少なくないという。

「取材を重ねる中で痛感したのは、『問題がない家族など皆無である』ということです。むしろ、『自分たちは仲が良い、平和な家族だ』と信じ込んでいる家庭ほど、実際には脆いものです。

なぜなら、そうした家庭は何か問題が起きた際、常に『誰か他人のせい』にしてやり過ごしてきたケースが多いです。介護の苦労はヘルパーや施設のせいにし、親のわがままはお嫁さんのせいにする。自分たちの内側にある歪みから目を逸らし続けてきた家族は、葬儀という逃げ場のない『密室』での決断を迫られたとき、積み重なってきた摩擦が一気に噴出してしまうのです。

たとえば、取材したある大学教授の家庭では、二世帯住宅で平穏に暮らしているように見えながら、長男の嫁は30年以上一度も婚家の墓参りに行っていません。これは『自分は家に従属しているわけではない』という静かな、しかし確固たる意思表示です 。周囲は『嫁が冷たい』と片付けがちですが、その裏には、かつての『家制度』と現代の『個人の意志』との深刻な乖離が横たわっています」

親が残した火種が残された家族を焼き尽くす

葬儀や相続でもめ事の要因となりやすいのが、「きょうだい格差」だという。 亡くなる前の介護負担の偏りや、親からの愛情の差が、葬儀の費用負担や遺産分割の段になって「怒り」として爆発するのだ。

「ある地方の旧家では、長女がお母様を引き取り、墓守から法要の取り仕切りまで一切合切を担っていました。しかし、家を継いだ長男夫婦は『妹が出しゃばるから自分たちは何もしない』と主張し、長女側は『長男の嫁が動かないから自分がやるしかない』と憤る。お互いに『自分こそが誠実である』という矜持を持っているからこそ、溝は深まるばかりです。

こうした対立は、家庭の経済状況に関係なく起こります。裕福な家であれば不動産の分割でもめ、資産が少なければ『誰が葬儀代を出すのか』で取っ組み合いの喧嘩に発展することさえあります」

特に、介護を一身に背負ってきた子供が、相続の段階で「お前は自立しているから」「兄さんは長男だから」といった理由で軽視されるケースは、絶縁の引き金となりやすい。親が無自覚に残した火種が、死後、残された家族を焼き尽くしてしまうのだ。

「最近、衝撃的な相談が増えています。それは『遺骨を自分の家に持ち帰りたくない』という声です。かつては『仏様を空き家に放置するなんて』と不謹慎に思われたこともありましたが、今では『誰も住んでいない実家に遺骨を置く』という選択をする人が増えています。

これは必ずしも故人への冒涜ではありません。それまでの舅姑と嫁との確執、あるいは『兄弟が揉めているので、長男の家に置いてしまうと他の兄弟がお参りに行けなくなる』という配慮など、そこには複雑な家庭事情が反映されています。

実家であれば、片付けのついでに兄弟がそれぞれ手を合わせられる。むしろそのほうが故人もくつろげるのではないか――取材を経て、私はそう考えるようになりました。形式に縛られて無理やり家族が揃い、険悪な空気の中で法要を営むくらいなら、それぞれが個別に故人を偲ぶ形のほうが、現代の家族には合っているのかもしれません」

家族の中にキーパーソンを作る

誰だって家族とは円満でありたい。では、葬儀をきっかけに家族が壊れないためには何が重要なのか。

「第一に、親の責任は重大です。 生前から『誰に何を託すのか』を明確にし、特定の子供に負担が偏っているならば、それを補うような形を遺言などで示しておくべきです。子供たちが納得できる理由を親自身が用意しておくことが、死後の紛争を防ぐ最大の防御策となります。

第二に、家族の中に『キーパーソン』を持つことです。 各々の意見を聞き、負の感情を整理してまとめられる存在がいれば、トラブルをこじらせずに治めることができます。

そして第三に、子供の世代が、『家』の文化をそのまま引き継ぐ必要はないと割り切ることです。食文化以上に、弔いの文化を継承するのは難しいものです。家のやり方に無理に合わせるのではなく、自分たちの世代に合った、互いに無理のない距離感での供養を模索することが、結果として『実質絶縁』を防ぐことにつながります」

橘氏は、「葬儀は家族の正体が暴かれる場」と語る。壊れることを恐れて臭いものに蓋をするのではなく、歪みがあることを認めた上で、自分たちらしい「弔い」の形を再構築していく。それこそが、超高齢社会における最も重要な「終活」なのかもしない。

こちらもあわせて読む『死装束の裾をまくり局部に小刀を…！”実の父”から10年以上「性的暴行」を受けた女性が「父の葬儀」で行った”凄まじい報復”』

【あわせて読む】死装束の裾をまくり局部に小刀を…！”実の父”から10年以上「性的暴行」を受けた女性が「父の葬儀」で行った”凄まじい報復”