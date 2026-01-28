総選挙にあたり見逃せない影響力を持つのが「宗教票」だ。今回は連立の組み替えや、異なる宗教団体から支持を受けてきた公明党と立憲民主党による新党結成を受け、どのような動きを見せるのか──本誌・週刊ポストは11の宗教団体（創価学会、立正佼成会、幸福の科学、真如苑、崇教真光、霊友会、世界救世教、生長の家、神社本庁、天理教、PL教団）に緊急アンケートを実施した。【前後編の前編】

【表】創価学会、立正佼成会、幸福の科学…ほか、11大宗教団体緊急アンケート 「高市政権をどのように評価するか？」など

新党結成で注目される創価学会と立正佼成会

立憲民主党と公明党が立ち上げた新党・中道改革連合は、「宗教票」の動きをめぐっても注目を集める。公明党の支持母体である創価学会と、立憲民主党を支持してきた立正佼成会は長くライバル関係にあることで知られているからだ。

政治アナリストの伊藤惇夫氏が「政治と宗教票」の背景を解説する。

「創価学会と立正佼成会は戦後長く信者・会員の獲得競争を繰り広げ、同じ法華系の教団として教義をめぐる対立もあった。1951年に結成された新日本宗教団体連合会（新宗連）には創価学会に対抗する新宗教団体が集まり、立正佼成会がリードする立場でした。

1964年に創価学会が支持母体となって公明党が結党され、翌年には国政に進出。当初は野党として与党・自民党と対峙していたなか、新宗連は自民党支持に回った経緯があります。ところが1999年に自民党と公明党が連立を組むと、反創価学会の姿勢を堅持した新宗連は自民党から離れ、民主党やその後の立憲民主党の支援に転じました」

その構図が高市政権誕生後の公明党の連立離脱、そして今回の中道改革連合の結成によりまた大きく変わることになるのだ。

「公明が自民と袂を分かったうえに立憲と合流したことにより、立正佼成会をはじめとする新宗連としては、創価学会が自分たちの陣営にやってきたことになる。ねじれにねじれが加わった"呉越同舟"の状態と言えます」（伊藤氏）

そうした経緯から、次期衆院選ではこれまで以上に宗教票の行方に関心が高まっているわけだ。

「新党の誕生を受けて創価学会の票がどのように動くのか。また、新宗教の信者の減少が進む状況で、創価学会に対抗してきた立正佼成会などの新宗教団体が政治にどのようなスタンスを取るのか。それらが注目される選挙になります」（伊藤氏）

高市政権や立憲・公明による新党結成を宗教団体はどう評価するのか。本誌は創価学会と立正佼成会を含む10大新宗教団体と神社本庁にアンケートを実施し、回答を別表にまとめた。

昨年の参院選では比例で521万票

これら宗教団体のなかでも長く永田町で「最強の集票組織」と呼ばれてきたのが創価学会だ。今回の総選挙でも、1選挙区あたり1万〜2万票とされる公明票が自民を離れて新党にそのまま上乗せされるのかが勝敗を左右すると見られている。

創価学会にとっても、環境が大きく変わるなかで臨む選挙となる。『宗教問題』編集長の小川寛大氏が解説する。

「創価学会の公称信者数は827万世帯で、学会員が友人や知人に頼んで投票してもらう『フレンド票』を合わせた公明党の比例票はピーク時に898万票を記録しました。しかし、昨年の参院選では521万票まで激減。集票力の低下が見られるなかでの新党結成となりました」

2023年11月にはカリスマ指導者だった池田大作・名誉会長が死去し、2024年の総選挙では当時の公明党代表・石井啓一氏が落選している。小川氏が続ける。

「中道改革連合の結成について、一般の創価学会員は何も知らされていなかった。それでも選挙になれば頑張る人たちですが、今回に関しては『準備期間があまりに短く、十分な選挙活動ができるかどうか……』といった不安を語る学会員も多い。以前は2〜3日あれば創価学会・公明党としての決定を全国隅々まで浸透できると言われたが、現状はそこまでの強い組織力は残っていないと見ています」

新宗教団体として創価学会に次ぐ規模を持つとされる立正佼成会も、選挙との向き合い方で岐路に立たされているという。

「初代会長でカリスマ指導者だった庭野日敬氏（1999年死去）の時代から創価学会に対抗してきましたが、創価学会側が過激な態度を見せなくなるにつれ、立正佼成会の政治活動も低調になった。昨年の参院選では、推薦を1人に絞り込んで必勝を期した立憲比例候補の白真勲氏が落選。関係者のショックは大きいものでした。

新党を支援する側に創価学会と立正佼成会が並ぶかたちとなりますが、昨年の参院選の比例票は公明党の521万票に対して立正佼成会が推した白氏は約9万票。佼成会側もその差は意識しているといいます」（同前）

今回のアンケートでは、「支持政党」「信者の投票方針」について、創価学会は「候補者個々の政治姿勢、政策、人格、見識、これまでの実績、及び当会の理念に対する理解などを考慮して、人物本位で判断しています」と回答。一方の立正佼成会は「選挙に取り組む際には、『一党一派に偏しない』『人物本位』を原則としています」などとした。新党への評価はいずれも言明しなかった。

（後編に続く）

※週刊ポスト2026年2月6・13日号