日本のマグロ消費量を”20年で半減”させた「サーモン」の台頭…圧倒的な人気を誇る「ノルウェーサーモン」の脅威

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

マグロ人気に大きな異変

人気が高いマグロだが、ここへきてメバチマグロを中心に、マグロ人気に大きな異変が起きていることは間違いないだろう。スーパーのマグロの売り方などを背景に、少しずつ消費が落ち込んでいるのだ。

寿司ネタをはじめ、マグロは人気の魚であることは間違いないが、下降気味である客観的なデータを示したい。総務省の家計調査報告によれば、1世帯（2人以上世帯）当たりのマグロ消費量は、2024年が約1.7キロで、2014年の約2.3キロに比べ、3割近く減少した。さらに20年前の2004年（全世帯）の約3.2キロと比較すると、およそ半分に急減している。マグロを食べる頻度は、確実に少なくなっていることがわかる。

その要因として、少なからずサーモンの台頭があるのではないかと感じる。総務省の統計では「サーモン」という項目はなく、該当するのは「サケ」であろう。

同省の統計で「サケ」は、2024年が約2.1キロで、2014年は約2.6キロ、20年前の2004年の約3.3キロと比べると、こちらも減少している。この中には、サーモンの消費も含まれていると考えられるが、深刻な不漁となっている日本のサケのほか、チリ産のギンザケの割合も少なくないため、サーモン消費の動向を判断する材料にはなりにくい。

サーモンは、ここ数十年で急速に寿司ネタとしても浸透してきた。鮮やかなピンク色に、脂が乗ったおなじみの寿司ネタ・サーモン。回転寿司やスーパーの店頭では年中、欠かさず品揃えされ、今ではすっかり日本に定着している。

常識を覆したノルウェーサーモン

サーモンの中でも、最も人気なのはノルウェー産。大西洋サケ＝アトランティックサーモンという種類が大半を占める。在日ノルウェー大使館水産部によると、2024年の同国産サーモンの対日輸出量は、冷蔵・冷凍を合わせて、前年比若干減の約3万1000トン（原魚換算〈内臓を除去するなど処理・加工が施された魚介類の重量を以前の元の重量に戻すこと〉）。これは、日本のクロマグロやメバチマグロ、サンマ、カレイといった魚の生産量をしのぐ。

近年、日本では「佐渡サーモン」「信州サーモン」「ふくいサーモン」「広島サーモン」など、各地で「ご当地サーモン」の生産が活発だが、ノルウェーサーモンの消費量には遠く及ばない。

ノルウェー産と同様、日本のご当地サーモンも養殖。だが、ノルウェーのように海での養殖ではなく、陸上で養殖されていることが多い。ノルウェー産がアトランティックであるのに対し、日本のご当地サーモンは、ニジマスやサクラマス、ギンザケなど、さまざまな種類が養殖されている。

「なぜマスがサーモンなの？」と言いたくなるが、品種改良した「サーモントラウト」といった養殖魚があるなど、はっきり分けられないためだ。日本では「サケ・マス」と一緒くたにされてきたことや、マス類も含めて「シャケ弁」と呼んでしまっていることも、サケ・マスの呼び名がごっちゃになった一因のようだ。

ご当地のブランドサーモンとは異なるが、日本では秋から冬、北海道や三陸沖で大量に漁獲されるアキサケ（シロサケ）がある。「新巻き」や北海道の漁師料理「チャンチャン焼き」などに使われる日本のサケは、そのまま刺身では食べられない加熱用だ。寄生虫がいることが多く、昔から「サケは生で食べてはいけない」と言われてきた。

この常識を覆したのが、ノルウェーサーモンである。何しろ、刺身でおいしく食べられる。しかも脂が乗っていて焼いても十分おいしい。すでに回転寿司では、シンプルなサーモンの握りのほか「焼きサーモン」「トロサーモン」に加え、玉ねぎやアボカド、チーズやマヨネーズなどを合わせた多くのメニューがレーンを行き来し食欲を誘う。

